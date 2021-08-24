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Минобороны РФ провело в центре «Патриот» конференцию на тему военного права
Армия
Минобороны РФ провело в центре «Патриот» конференцию на тему военного права
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 24 августа. В рамках форума «Армия-2021» в центре «Патриот» прошла конференция «Военное право в системе обеспечения национальной безопасности», организованная по инициативе Минобороны РФ.

Конференция стартовала в рамках форума «Армия-2021» в выставочном центре «Патриот». Инициатором конференции выступил правовой департамент Минобороны России при поддержке АО «Рособоронэкспорт», Академии военных наук и Института государства и права РАН. К участию в конференции были приглашены 70 представителей различных госорганов и общественно-научных организаций. Заседание открыл замглавы минобороны Руслан Цаликов.

«Я считаю, что право и военное право, и связанное с ним право гражданского общества заслуживает появления такой платформы для постоянного обмена мнениями по вопросам», — отметил Цаликов в ходе выступления.

Участники обсудили актуальные вопросы военного права и его значение в системы общественных отношений, а также правовые вопросы в сфере обороны и военной безопасности страны.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в рамках форума было заключено не меньше 40 контрактов на поставку в войска новых разработок в области специальной и военной техники, а также вооружений. Общая сумма контрактов составит 500 миллиардов рублей.

На форуме «Армия-2021» представители оборонного ведомства также анонсировали сроки реализации масштабного для Восточной Сибири проекта реконструкции БАМа. Как пишет издание «Царьград», участок магистрали, который соединит Улак и Февральск, завершат к концу 2024 году.

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минобороны рф цаликов армия-2021
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