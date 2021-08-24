Путин пообещал, что выплату в 10 тысяч рублей получат все российские пенсионеры

Москва, 24 августа. Работающие и неработающие пенсионеры получат выплату в 10 тыс. рублей, заявил российский лидер Владимир Путин.

Речь идет о единовременной выплате. Российские власти приняли решение оказать дополнительную поддержку отдельным категориям граждан в связи с незапланированным всплеском инфляции.

Начисления запланированы на сентябрь. Эти средства нельзя удерживать на оплату штрафов или каких-либо задолженностей, разъяснили россиянам. Экономисты поприветствовали такой шаг со стороны государства.