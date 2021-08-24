Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 18:40
18:39
Экономика
Стоимость нефти марки Brent превысила 70 долларов за баррель
18:37
Общество
Талибы запретят эвакуацию иностранных граждан после 31 августа. События дня
18:36
Технологии
Глава Роскосмоса: прототипы спутников «Сфера» будут выведены на орбиту в 2022 году
18:34
Весь мир
Индейцы разбили лагерь рядом с резиденцией президента Бразилии в знак протеста
18:31
Весь мир
Сильные ливни нанесли ущерб инфраструктуре нескольких районов столицы ЦАР
18:30
Весь мир
Сараево и Запад закрывают глаза на экспансию радикального исламизма в Боснии — глава МВД Республики Сербской
18:28
Политика
Как Киев прикрывает «Крымской платформой» свои экономические и демографические проблемы
18:27
Происшествия
Санитаров ярославской психбольницы уволили после жестокого избиения пациентки
18:26
Весь мир
Президент ЦАР назвал ведущей роль молодежи в жизни страны
18:24
Политика
Журналист из КНР назвал «неукротимой силой» российское оружие на «Армии-2021»
Все новости

Число жертв наводнений в Судане увеличилось до 52 человек
Весь мир
Число жертв наводнений в Судане увеличилось до 52 человек
flickr.com  /  Public.Resource.Org / CC BY 2.0

Хартум, 24 августа. Национальный совет по гражданской обороне Судана сообщил о новых жертвах среди населения из-за сильных ливней и наводнений. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

По словам представителя пресс-службы, число погибших увеличилось до 52 человек. Большая часть их них утонула в провинции Нил. Также стихийное бедствие привело к полному разрушению 3890 домов, еще более 12,5 тысячи жилищ сильно повреждены.

Представители национального совета в координации с профильными ведомствами работают над ликвидацией последствий наводнений и эвакуируют население из опасных зон для предотвращения человеческих жертв. Власти уже направили гуманитарную помощь в пострадавшие районы.

Специалисты ООН предоставили отчет о ситуации в Судане. Согласно опубликованным данным, 12 из 18 штатов оказались частично или полностью под водой с начала сезона дождей. По предварительной информации, без крыши над головой осталось порядка 55 тысяч граждан.

Ежегодно с июня по октябрь в период ливней страна сталкивается с крупными наводнениями. В результате стихии в 2019 году пострадало 400 тысяч человек.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Число жертв наводнений в Судане увеличилось до 52 человек
оон судан наводнение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru