Число жертв наводнений в Судане увеличилось до 52 человек

Хартум, 24 августа. Национальный совет по гражданской обороне Судана сообщил о новых жертвах среди населения из-за сильных ливней и наводнений. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

По словам представителя пресс-службы, число погибших увеличилось до 52 человек. Большая часть их них утонула в провинции Нил. Также стихийное бедствие привело к полному разрушению 3890 домов, еще более 12,5 тысячи жилищ сильно повреждены.

Представители национального совета в координации с профильными ведомствами работают над ликвидацией последствий наводнений и эвакуируют население из опасных зон для предотвращения человеческих жертв. Власти уже направили гуманитарную помощь в пострадавшие районы.

Специалисты ООН предоставили отчет о ситуации в Судане. Согласно опубликованным данным, 12 из 18 штатов оказались частично или полностью под водой с начала сезона дождей. По предварительной информации, без крыши над головой осталось порядка 55 тысяч граждан.

Ежегодно с июня по октябрь в период ливней страна сталкивается с крупными наводнениями. В результате стихии в 2019 году пострадало 400 тысяч человек.