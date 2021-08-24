Путин назвал народной предвыборную программу «Единой России»

Москва, 24 августа. Предвыборную программу партии «Единая Россия» можно назвать народной. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Глава государства принял участие во втором этапе съезда политического объединения. По его словам, соавторами предвыборной программы стали обычные граждане. По этой причине ее можно назвать народной.

Путин отметил, что партия берет на себя обязательство добиться исполнения заявленных планов. По его словам, ранее у «Единой России» это получалось. Одной из приоритетных задач партии является забота о пенсионерах, добавил президент.

Ранее Владимир Путин принял участие в съезде «Единой России», который состоялся 19 июня. В ходе мероприятия он затронул многие актуальные вопросы.