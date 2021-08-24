Власти Ставрополья подали заявку на участие в федеральной программе капремонта школ

Ставрополь, 24 августа. Власти Ставропольского края запланировали войти в новую государственную программу капитального ремонта школ, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Глава края Владимир Владимиров принял участие в совещании по подготовке Президиума Государственного Совета России о задачах регионов в области образования. Для участия в программе капремонтов региону требуется около 4 млрд рублей.

Губернатор обратился к министру образования РФ Сергею Кравцову с просьбой поддержать участие Ставропольского края в новой программе.

«Будем работать, чтобы все ставропольские дети учились и получали новые знания в достойных условиях», — подчеркнул глава региона.

Однако главной проблемой российского образования, по мнению руководителя Министерства образования и науки Валерия Фалькова, является мотивация учащихся. Действующая система аттестации выпускников школ не является актуальной проблемой на данный момент, считает министр.