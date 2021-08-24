IT-производитель из Татарстана назвал главный недостаток российских процессоров

Главный недостаток вычислительных устройств, оснащенных российскими процессорами, заключается в их несовместимости с популярным программным обеспечением. Об этом ФАН заявил заместитель директора департамента продаж и маркетинга компании «ICL Техно» Алексей Архипов в рамках форума «Армия-2021».

Компания «ICL Техно» — российский производитель вычислительной техники, базирующийся в Татарстане, в особой экономической зоне «Иннополис». Предприятие производит персональные компьютеры, ноутбуки и моноблоки, серверы, системы хранения данных, интерактивные панели.

Представитель компании отметил, что в рамках импортозамещения они представляют автоматизированные рабочие станции на базе отечественных процессоров «Байкал-М» и «Эльбрус», предназначенные для государственных заказчиков. Архипов отметил, что отечественные разработки пока отстают от зарубежных аналогов, однако имеют мощный потенциал.

«В любом случае мы находимся в самом начале пути, и я считаю, что лет через пять мы будем иметь абсолютно сопоставимые решения, — подчеркнул собеседник ФАН. — Я думаю, что главный недостаток российских устройств пока заключается в проблемах совместимости «железа» с программным обеспечением. Что касается процессора «Эльбрус», то это высокопроизводительная машина, которая способна удовлетворять потребности для офисных задач. Кроме того, он предлагает достойное решение для серверных платформ».

Алексей Архипов уточнил, что цены на устройства, оснащенные процессором «Байкал-М», уже сопоставимы с ценами на иностранные аналоги. Продукция с процессором «Эльбрус» пока стоит в разы дороже, однако должна выйти на более низкий уровень при переходе к массовому производству.

Компания ICL была основана в 1991 году на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited (ICL). В период СССР казанский завод ЭВМ был одним из лидеров отрасли — на базе компьютеров предприятия рассчитывалась траектория полета Юрия Гагарина.

С 2002 года группа компаний ICL входила в группу компаний Fujitsu, но в 2013 году акции были выкуплены, и она стала на 100% российской. В 2016 году компания открыла дочернее предприятие «ICL Техно», которое вошло в состав резидентов ОЭЗ «Иннополис».

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