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Рогозин объяснил важность экологического мониторинга из космоса

  /   Обновлено: 24 августа 2021 17:34
Общество
Рогозин объяснил важность экологического мониторинга из космоса
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 24 августа. Отслеживание экологической ситуации из космоса помогает предотвращать глобальные проблемы между странами, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В понятие «экологический мониторинг» входит контроль за разливами нефти и нефтепродуктов, пожарами и восстановлением лесов. Однако его можно сузить до одной конкретной задачи. Речь идет о реализации того, о чем президент РФ Владимир Путин ранее заявлял в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме, сообщил Рогозин на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

«Он говорил о проблеме, которая может развязать новую экономическую войну между странами — речь идет о так называемых углеродных единицах, о парниковых выбросах и так далее», — объяснил он в беседе с ТАСС.

Для того чтобы измерять выбросы, нужно иметь международные стандарты и понимание баланса между потреблением углекислого газа и его выбросами, объяснил глава Роскосмоса. Для реализации этого, по его словам, нужно иметь специальную технику, расположенную на орбитальной группировке.

Не так давно Рогозин предложил создать на российской орбитальной служебной станции спецмодуля для туристов. На нем, по мнению главы Роскосмоса, можно заработать порядка 45 млрд руб.

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