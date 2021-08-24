Премьер-министр Израиля представит в США новую стратегию борьбы с Ираном

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет готовится представить США новую стратегию по борьбе с Ираном, сообщает газета Times of Israel. Глава правительства еврейского государства обсудит план действий на предстоящей встрече с американским президентом Джо Байденом.

Israel to present US with new strategy to deal with Iran https://t.co/qDCtN6110Z — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) August 24, 2021

По данным дипломатического источника издания, в центре предстоящего обсуждения окажется политика в отношении Ирана и перспективы возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ограничению ядерной программы Тегерана в обмен на снятие западных санкций.

«Когда мы начали планировать визит, возвращение к соглашению казалось несомненным. С тех пор прошло время, президент в Иране изменился, и все становится гораздо менее определенным. На наш взгляд, может оказаться, что возврата к соглашению не будет», — сообщил собеседник Times of Israel.

Израильская сторона убеждена, что на данный момент ядерная программа Ирана зашла слишком далеко. Это делает невозможным возвращение к СВПД. Беннет настаивает на том, что отмена экономических ограничений может стать слишком большой уступкой по отношению к Тегерану.

Федеральное агентство новостей /

В преддверии своей поездки в Вашингтон израильский премьер пообещал, что предоставит главе США упорядоченный план, который активно разрабатывался на протяжении двух последних месяцев, «чтобы обуздать иранцев как в ядерной сфере, так и в отношении региональной агрессии». По мнению Беннета, политика Тегерана является вызовом для еврейского государства.

«Я скажу президенту Байдену, что пришло время остановить иранцев, прекратить это, а не давать им спасательный круг в виде повторного заключения просроченной ядерной сделки», — сказал премьер на заседании израильского кабмина.

Новый премьер — старый курс

Борьба с Ираном является традиционной для израильской политики. Работой в том же направлении активно занимался и предыдущий премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он также являлся ярым противником возвращения к СВПД на старых условиях.

«Благодаря нашей решительной позиции, направленной против создания Ираном ядерного оружия, а также нашей оппозиции ядерному соглашению с Ираном, многие арабские страны коренным образом изменили свое отношение к Израилю», — говорил Нетаньяху.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Впрочем, ранее он отмечал, что допускает возможность снятия с Тегерана части существующих ограничений, но указывал на необходимость принуждения иранского руководства к смене курса внешней политики. Однако его риторика постепенно ужесточалась параллельно увеличению запасов ядерного топлива в Иране, а также на фоне смены американской администрации, выразившей намерения отказаться от наиболее жестких санкций в обмен на возрождение Совместного всеобъемлющего плана действий.

Незадолго до ухода с должности председателя правительства Нетаньяху говорил о том, что Израиль не даст Тегерану получить ядерное оружие. Ради этого, по его словам, руководство еврейского государства готово пойти на принятие «смелых и независимых решений». Смена правительства не изменила антииранского курса страны.