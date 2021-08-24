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На «Армии-2021» представили робота, который поможет адаптироваться новобранцам
Общество
На «Армии-2021» представили робота, который поможет адаптироваться новобранцам
Федеральное агентство новостей  /  Юлия Малькова

Российский человекоподобный робот Robo-C может играть множество ролей: сотрудника МФЦ, учителя или помощника для адаптации новоприбывших в армии. Об этом заявил инженер компании Promobot Константин Юрцук, представивший ФАН андроида Robo-C в рамках международного форума «Армия-2021».

Представитель компании подчеркнул, что в зависимости от желания заказчика робот может как выполнять развлекательные функции, так и служить для более серьезных задач.

«Наш робот работает в МФЦ и рассказывает, как получить паспорт, медицинские документы, — сообщил собеседник ФАН. — В него можно загрузить любую информацию, которую он будет транслировать. При чем она может быть многоуровневая: не только в формате «один вопрос — один ответ». Его можно использовать и для того, чтобы он мог помочь адаптироваться новоприбывшим в армии. Также, например, Robo-C может быть непредвзятым и абсолютно лояльным учителем: если сегодня должна быть контрольная, то она состоится в фиксированном формате».

По словам инженера, у роботов нет серийного производства, их производят строго по заказу. Сначала компания получает запрос и, уже отталкиваясь от него, делает конкретного андроида. В среднем исполнение заказа занимает от шести до восьми месяцев, в зависимости от его сложности. Внешность робота можно сделать любой: это может быть как мужчина, так и женщина.

Ранее стало известно, что разработчики нового экраноплана ищут инвестора из РФ, несмотря на интерес иностранцев.

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робот армия-2021 Константин Юрцук
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