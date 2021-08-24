Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 18:40
18:37
Общество
Талибы запретят эвакуацию иностранных граждан после 31 августа. События дня
18:36
Технологии
Глава Роскосмоса: прототипы спутников «Сфера» будут выведены на орбиту в 2022 году
18:34
Весь мир
Индейцы разбили лагерь рядом с резиденцией президента Бразилии в знак протеста
18:31
Весь мир
Сильные ливни нанесли ущерб инфраструктуре нескольких районов столицы ЦАР
18:30
Весь мир
Сараево и Запад закрывают глаза на экспансию радикального исламизма в Боснии — глава МВД Республики Сербской
18:28
Политика
Как Киев прикрывает «Крымской платформой» свои экономические и демографические проблемы
18:27
Происшествия
Санитаров ярославской психбольницы уволили после жестокого избиения пациентки
18:26
Весь мир
Президент ЦАР назвал ведущей роль молодежи в жизни страны
18:24
Политика
Журналист из КНР назвал «неукротимой силой» российское оружие на «Армии-2021»
18:23
Общество
Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник нарушил условия домашнего ареста
Все новости

ФАН ведет прямую трансляцию выступления Путина на втором этапе съезда «Единой России»

  /   Обновлено: 24 августа 2021 18:06
Политика
ФАН ведет прямую трансляцию выступления Путина на втором этапе съезда «Единой России»
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 24 августа. Второй этап съезда «Единой России» начался в Москве. В мероприятии принимает участие президент страны Владимир Путин.

Ключевым вопросом съезда станет принятие народной программы партии. С ней политическое объединение пойдет на выборы в Госдуму VIII созыва.

Сообщается, что в съезде принимают участие около 400 делегатов. Среди них председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, а также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Мероприятие проходит в выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве. Федеральное агентство новостей ведет прямую трансляцию со съезда.

Первый этап съезда политического объединения состоялся 19 июня. В мероприятии также принял участие Владимир Путин.

Вернуться назад

Все новости / Политика / ФАН ведет прямую трансляцию выступления Путина на втором этапе съезда «Единой России»
путин россия единая россия съезд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru