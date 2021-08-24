ФАН ведет прямую трансляцию выступления Путина на втором этапе съезда «Единой России»

Москва, 24 августа. Второй этап съезда «Единой России» начался в Москве. В мероприятии принимает участие президент страны Владимир Путин.

Ключевым вопросом съезда станет принятие народной программы партии. С ней политическое объединение пойдет на выборы в Госдуму VIII созыва.

Сообщается, что в съезде принимают участие около 400 делегатов. Среди них председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, а также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Мероприятие проходит в выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве. Федеральное агентство новостей ведет прямую трансляцию со съезда.

Первый этап съезда политического объединения состоялся 19 июня. В мероприятии также принял участие Владимир Путин.