ФАН ведет прямую трансляцию выступления Путина на втором этапе съезда «Единой России»

Москва, 24 августа. Второй этап съезда «Единой России» начался в Москве. В мероприятии принимает участие президент страны Владимир Путин.
Ключевым вопросом съезда станет принятие народной программы партии. С ней политическое объединение пойдет на выборы в Госдуму VIII созыва.
Сообщается, что в съезде принимают участие около 400 делегатов. Среди них председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, а также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Мероприятие проходит в выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве. Федеральное агентство новостей ведет прямую трансляцию со съезда.
Первый этап съезда политического объединения состоялся 19 июня. В мероприятии также принял участие Владимир Путин.