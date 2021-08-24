Киев, 24 августа. Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева в День независимости республики.

Масштабные торжества проходят на Украине в честь 30-летия суверенитета страны. На главную улицу прибыл бывший глава государства, на которого напали неизвестные. Они облили Порошенко зеленкой, после чего тот обратился к сотрудникам правоохранительных органов. Происшествие случилось недалеко от входа на станцию метро «Крещатик».

День независимости отмечают на Украине 24 августа. Однако стремившийся к суверенитету Киев оказался глубоко зависим от внешнего влияния, в том числе от Запада, заявил представитель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.