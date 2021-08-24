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Красочное авиашоу пройдет на Ставрополье в рамках форума «Армия-2021»
Армия
Красочное авиашоу пройдет на Ставрополье в рамках форума «Армия-2021»
ru.wikipedia.org  /  Alexander Mishin

Ставрополь, 24 августа. Масштабный авиапарад пройдет в Ставрополе в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021». Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, авиапарады состоятся 27 и 29 августа. В них будут задействованы восемь самолетов. Пролеты над территорией города будут начинаться с парка военной техники «Патриот».

«Захватывающее зрелище готовят нам военные летчики. В рамках международного форума «Армия-2021» в Ставрополе планируется проведение показа авиатехники. Гордость нашей авиации — вертолеты Ми-8 и Ми-35, истребители Су-27, штурмовики Су-25 — совершат пролет над площадью святого Князя Владимира», — написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» пройдет на базе филиала парка «Патриот» в Ставрополе с 26 по 28 августа. В рамках динамического показа боевых возможностей впервые гостям мероприятия будет продемонстрирован вальс на бронетранспортерах БТР-82А и скоростное маневрирование в условиях боя в городе.

Ранее замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко заявил, что ведомство подписало более 40 контрактов на поставку вооружения и техники в рамках форума «Армия-2021», который стартовал 23 августа в Подмосковье.

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