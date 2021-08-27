Третий Спас 2021: история, традиции, приметы и гадания, что нельзя делать 29 августа

Третий Спас, который также называют Ореховый, Хлебный, Полотняный или Холщовый, отмечается 29 августа — на следующий день после праздника Успение Пресвятой Богородицы. В 2021 году Ореховый Спас приходится на воскресенье, поста в этот день нет, можно есть любую пищу, взрослым разрешено вино.

При этом церковь и врачи не устают напоминать: как пост не является диетой, так и отсутствие поста — отнюдь не повод чревоугодничать, то есть переедать, а также злоупотреблять алкоголем. Стоит также напомнить, что правила винопития, принятые в древности в церковные праздники в монастырях, подразумевали, как правило, употребление небольшого количества сухого красного вина, разведенного водой. Об этом стоит помнить и в наши дни.

Подробное о празднике — в материале ФАН.

Что за праздник Третий Спас

В народном календаре Третий Спас — это праздник, посвященный Спасителю Иисусу Христу, а также последний летний праздник в честь урожая. Предыдущие Спасы — Медовый, 14 августа, и Яблочный, 19 августа.

Третий Спас на Руси — это время начала сбора лесных орехов (лещины), первой выпечки хлеба из муки зерна нового урожая, а также начала торговли изделиями народных промыслов, в том числе домоткаными холстами. Отсюда названия праздника — Хлебный, Спас-на-полотне, Спас-на-холстах и так далее. Праздник также называют Холодным, или Малым Спасом, из-за близости к осени и из-за того, что в церковном календаре день является полупраздником — послепразднованием Успения Пресвятой Богородицы, о котором подробнее читайте в материале ФАН.

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История праздника

Праздник, отмечаемый Русской православной церковью 29 августа, посвящен перенесению из Едессы (Эдессы — города в Месопотамии, ныне — территория Турции) в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Событие относят к 944 году, западные церкви отмечают этот праздник 16 августа.

Преданий о Нерукотворном образе Иисуса Христа несколько. Наиболее древней считается история, связанная с чудесным исцелением больного проказой царя Эдессы Абгара, к которому был послан художник, чтобы изобразить лик Иисуса. Изображение Спасителя должно было помочь царю исцелиться. Но художнику не давался образ, тогда основатель местной христианской церкви Фаддей (апостол от семидесяти, проповедовавший учение Христа в I веке) принес царю убрус — платок, которым Христос отер лицо после умывания и на котором запечатлелся его образ.

Образ, который называют Мандилион, считается первой христианской иконой. Поскольку борода Иисуса после умывания была мокрая, она отпечаталась на убрусе одной прядью в виде клина. Отсюда название Нерукотворного образа — Спас Мокрая Брада. Этот образ помог царю исцелиться от проказы.

В 944 году войско императора Романа I Лакапина осадило Эдессу, и жители города в обмен на мир отдали победителю драгоценный убрус, после чего Спас Нерукотворный был торжественно перенесен в Константинополь.

Народные традиции и приметы на Третий Спас

На Руси Третий Спас был очень важным днем — только что отметили любимый праздник Успение, а также подводились итоги лета-припасухи. Лениться в этот день было не принято: собирали лесные орехи, грибы и ягоды, пекли хлеб из муки нового зерна и освящали его в храмах, чествовали рукодельниц, начиналась торговля домоткаными полотнами и ремесленными изделиями.

Поскольку Нерукотворный образ связан с водой (Мокрая Брада), в этот день активно занимались колодцами: чистили и подновляли старые, копали новые. Ходили к считавшимися святыми источникам, там умывались, пили и запасали воду, которую потом использовали как целебное снадобье.

Работать на Третий Спас было можно, поскольку это полупраздник — люди старались завершить уборку урожая до дождей и заморозков. По погоде на Третий Спас судили о будущей осени и зиме. Теплые и ясные дни считались хорошей приметой — залогом относительно легкой зимы, хорошего будущего урождая озимых (их в это время сеяли) и сытного года.

Федеральное агентство новостей /

Согласно приметам, лесные орехи не родятся два года подряд, то есть хороший урожай лещины — знак, что следующей осенью их будет мало. Еще одна примета: если орехов много, на следующий год будет хороший урожай зерна, и значит — хлеба будет вдосталь.

В народе говорили:

«Третий Спас хлебушка припас»; «Спас на полотне, а хлеб — в гумне»; «Первый Спас — на воде стоят, второй Спас — яблоки едят, третий Спас — орехи собирают, холсты продают».

Гадания на Ореховый спас

Лесные орехи, которые собирали в основном дети и незамужние девушки, часто использовали для девичьих гаданий — на судьбу, на замужество и семейную жизнь, на достаток и здоровье.

Считалось, чем больше собрано орехов, тем удачнее будет год. Какой орех попался первым, таким и год будет. Первый орех девушка съедала, второй следовало отдать, чтобы не сглазить удачу.

Сладкий орех — к скорой свадьбе с хорошим парнем и к удачной семейной жизни; горький — к разлуке или муж попадется пьяница и тиран; гнилой или пустой — свадьбы скоро не жди и так далее.

Двойной орех — к скорой свадьбе, но его надо обязательно съесть пополам с суженым, иначе союз не сложится.

Что нельзя делать 29 августа

Согласно народной традиции, на Третий Спас ни в коем случае нельзя лениться, залеживаться в постели, сидеть дома без дела, проводить день в одиночестве — иначе удачи и счастья не видать.

Нельзя пренебрегать домашним трудом, отказываться от угощения, особенно от хлеба, ссориться, ругаться, роптать на судьбу, сплетничать и попусту болтать.