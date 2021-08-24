Талибы установили крайний срок эвакуации из Кабула

Кабул, 24 августа. Представители «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) назвали сроки возможной эвакуации за пределы Афганистана.

Официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид выступил в эфире телеканала Al Jazeera, где заявил, что покинуть Афганистан люди смогут только до 31 августа.

Как указывает член радикального исламистского движения, более никаких эвакуационных операций после 31 августа допускаться талибами не будет.

Он также добавил, что сейчас «Талибан» перекрыл дорогу, которая ведет к аэропорту столицы Афганистана. Известно, что пропускной режим работает там только для иностранных граждан.

1 Организация запрещена на территории РФ.