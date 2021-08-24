Сын бортмеханика Завгарова, погибшего при крушении Ан-26 на Камчатке, продолжит дело отца

Максим Завгаров рассказал ФАН, что в конце сентября снова поедет на Камчатку, чтобы решить некоторые семейные дела.

В интервью ФАН Максим поделился, что планирует сходить по их любимому с отцом маршруту — в Налычево. Там есть «Завгаровский ручей», который назвали в честь его матери за вклад в камчатский туризм.

«Папа там работал над тропой обзорной. Если успею, то продолжу его работу в сентябре», — рассказал Максим Завгаров.

Собеседник ФАН рассказал, что на Камчатке есть заказник, который был одним из первых приведен в порядок, в том числе его инфраструктура, для пешего туризма. В заказнике очень много красивых мест вокруг, горячие источники. Куратором был Виталий Иванович Меньшиков, тогда главный эколог Камчатки, а в советское время — известный турист.

«Даже WWF поддерживал этот проект, что в 90-е было вообще в новинку. Прилетал основатель, принц какой-то английский. Когда стали делать карты, то многое оказалось не названным: места-то дикие. Вот и решили назвать в честь тех, кто внес большой вклад в камчатский туризм», — вспоминает Максим Завгаров.

Его родители вели кружок детского туризма. Мама работала на станции юных туристов долго: сначала в Киеве, потом на Камчатке, когда переехала. Папа готовил авиаспасательный отряд, тогда его еще толком не было. Его подопечные учились спасать людей после авиакатастроф и работали периодически на Камчатке.

«А после, когда СССР распался и организовали МЧС, многие, кто у папы учился, пошли туда в спасатели», — добавил Максим.

Ранее ФАН писал, что родственники все еще не могут получить останки погибших при крушении Ан-26 на Камчатке.