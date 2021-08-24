Главный конструктор «Курганмашзавода» рассказал о новом арктическом бронетранспортере

В разработке нового бронетранспортера приняли участие специалисты АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» и ПАО «Курганмашзавод». Машина получила специальные гусеницы с пониженным давлением на грунт, что позволяет значительно повысить проходимость.

«Арктический вариант легкобронированного транспортера БТ-3Ф создан на узлах агрегаторов БМП-3, он обладает очень высокой проходимостью, за счет установки более широких гусениц, относительно штатных. Помимо этого, в состав изделия введен беспилотный летательный аппарат, который позволяет разведывать местность», — рассказал главный конструктор СКБМ ПАО «Курганмашзавод» Сергей Абдулов.

В зависимости от комплектации машина может перевозить до 17 членов экипажа. БТР оснащен утепленным корпусом и независимой системой отопления, что позволяет поддерживать плюсовую температуру даже при выключенном двигателе.

«Он работает во всем температурном диапазоне до -50 градусов, он может самостоятельно преодолевать водные преграды со скоростью до десяти километров в час и при волнении до трех баллов», — отметил конструктор.

Двигатель машины обладает мощностью 450 лошадиных сил, а запас хода равен 600 км. Бронетранспортер сохранил способность плавать, он также способен десантироваться с военно-транспортных самолетов ВТА ВКС РФ и перевозиться на подвеске вертолетов Ми-26. В качестве вооружения на «арктический» БТ-3Ф устанавливается дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 12,7 мм.