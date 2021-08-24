Донбасс, 24 августа. Армия Киева нанесла удар по ДНР из тяжелых минометов. Уснувший на позициях солдат ВСУ расстрелял замкомвзвода. Украинские СМИ пиарят армию под руководством ЦИПСО и готовят фейки о «террористах». Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки в Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. По данным оборонного ведомства ДНР, украинские войска обстреляли район села Веселое на донецком направлении с применением тяжелых 120-мм минометов. О жертвах и разрушениях не сообщается. В то же время в ЛНР сутки прошли спокойно, без обстрелов.

Уснувший на позициях солдат ВСУ расстрелял замкомвзвода

Не обошлось в канун Дня независимости Украины без происшествий в рядах украинской армии. В районе Марьинки, что к западу от Донецка, на позициях 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстрелян заместитель командира взвода, сообщают в Народной милиции ДНР.

Виновником гибели младшего офицера является рядовой Симоненко, который уснул в дозоре и был внезапно разбужен замкомвзвода. Из-за испуга рядовой отрыл беспорядочный огонь в направлении сослуживца, в результате чего от множественных пулевых ранений последний скончался на месте.

Радикалы готовят теракты в Донбассе

Украинские радикалы планируют осуществить серию терактов на объектах гражданской инфраструктуры Донбасса, сообщают в луганском управлении народной милиции. Цель националистов — дестабилизация обстановки в зоне проведения Операции объединенных сил. Разведка луганчан отмечает, что таким образом радикалы намерены обвинить президента Украины Владимира Зеленского в неспособности контролировать обстановку в регионе. Важно отметить, что теракты планируются на подконтрольной киевским властям территории Донбасса.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

Штаб ООС готовит фейки

Украинская армия при поддержке СМИ готовит серию постановочных сюжетов из зоны конфликта, сообщают в Народной милиции ЛНР. Цель — попытка изменить повестку дня намеченной на 26 августа очередной встречи минских переговорщиков и сместить акценты в переговорах в сторону дискредитации защитников ДНР и ЛНР. Важно отметить, что приказ поступил непосредственно от нового командующего Операцией объединенных сил — генерала-лейтенанта ВСУ Владимира Павлюка.

Координировать действия военных и журналистов будут офицеры из состава 74-го центра информационно-психологических операций сил спецопераций украинской армии. Во время подготовки фейков будут сымитированы обстрелы позиций 30-й отдельной механизированной бригады, чьи подразделения сосредоточены в районе Светлодарска, что в районе Дебальцево. Журналисты уже прибыли на позиции бригады.

Украинские СМИ пиарят армию под руководством ЦИПСО

В канун Дня независимости Украины командующий ООС Павлюк приказал осуществить пропагандистские мероприятия в отношении ВСУ с целью повысить престиж службы и показать всю мощь «сильнейшей армии континента», информируют в Народной милиции ДНР. К мероприятиям привлечены большинство украинских телеканалов, съемки будут проводиться на позициях 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, основные подразделения которой дислоцированы к западу от Донецка.

Военнослужащие указанной части получили приказы на приведение в достойный вид блиндажей, окопов и других фортификационных сооружений. Все мероприятия, по данным разведки дончан, проходят под руководством специалистов 74-го Центра ИПсО.