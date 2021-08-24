Дмитрий Илларионов: Российские гитаристы более эмоциональны и открыты публике

Дмитрий Илларионов — один из самых титулованных академических гитаристов в России. Артист много гастролирует, преподает, дает мастер-классы, участвует в фестивалях, а в 2021 году стал художественным руководителем Международного конкурса и фестиваля имени Фраучи. Смотр пройдет в Москве с 9 по 13 ноября.

В интервью ФАН Дмитрий Илларионов рассказал о том, зачем России нужен статусный гитарный конкурс и чем наши гитаристы отличаются от своих иностранных коллег.

«Ответственности и задач у меня стало значительно больше»

— Вы согласились стать художественным руководителем Международного конкурса и фестиваля имени Фраучи за несколько месяцев до начала отбора участников на этот смотр. Долго думали над предложением?

— Уход весной с поста художественного руководителя конкурса и фестиваля имени Фраучи замечательного гитариста Дмитрия Мурина для всех нас — членов оргкомитета — оказался неожиданным. Встал вопрос о будущем проекта: продолжать его или нет?

С одной стороны поджимали сроки — всего полгода оставалось до старта мероприятия, с другой — это традиции, продолжение дела, начатого супругой моего любимого учителя Марией Латинской-Фраучи, и очевидная задача развивать искусство классической гитары. Поэтому принимать предложение об артистическом руководстве конкурсом было и тяжело, и легко. Но я понимаю, что ответственности и задач у меня стало значительно больше. Очень хочу, чтобы этот конкурс стал еще более значимым событием во всем мире.

— Хотите потеснить американцев с первой строчки в рейтинге самых престижных гитарных конкурсов планеты?

— Я выступаю не за вытеснение кого-то с пьедестала, а за процесс вливания российского гитарного искусства в глобальное музыкальное пространство. На сегодняшний день тройка самых престижных конкурсов выглядит примерно так: Guitar Foundation of America, на котором я победил в 2002 году, конкурс имени Тарреги в Испании, и итальянский конкурс в Алессандрии имени Питталуги.

Первенство американцев — это результат многолетней работы Гитарной ассоциации Америки (Guitar Foundation of America), созданной около 50 лет назад, в 1973 году, и которая поддерживает профильные проекты и музыкантов, играющих на классической гитаре.

— Мы можем взять их пример на вооружение?

— Мы, конечно, и сами понимаем, как делать шаги по продвижению классической гитары в стране. Но американский опыт, несомненно, очень важен. Кстати, не только американский, ведь самые престижные гитарные конкурсы, как я уже сказал, на сегодняшний день проходят в трех разных странах. Конкурс имени Фраучи условно где-то на четвертом месте, и это не предел мечтаний.

Европейские гитаристы в основном ориентируется на американцев. Мы стараемся делать что-то свое, другое, эксклюзивное и тем самым как бы переориентируем иностранных гитаристов в сторону России. В результате на конкурсе Фраучи участвуют гитаристы со всего мира. У нас, кстати, очень тесная связь и с американскими конкурсами. Победители нашего конкурса Фраучи также выигрывали конкурс Guitar Foundation of America. Например, Ровшан Мамедкулиев в этом году будет членом жюри нашего конкурса.

Очевидно, что происходит универсализация современных академических музыкантов и, в частности, гитаристов всего мира.

pexels.com / 42 North

«Российские гитаристы более эмоциональны»

— Понятия «национальная гитарная школа», как часто говорят о фортепиано, получается, нет?

— Сейчас уже стерлись границы школ. И у пианистов, и у скрипачей похожая ситуация. В прежние времена можно было говорить об испанской гитарной школе, французской, ранее — о венской, парижской, лондонской. Но при всей очевидной интеграции, мне все же кажется, что наши гитаристы отличаются: мы как будто более эмоциональны, открыты публике… Кстати, очень колоритны и сразу узнаваемы балканские гитаристы. Но мы все объединились в едином музыкальном порыве (смеется).

— Конкурс имени Фраучи — международный, но, если честно, вы хотите, чтобы победил российский гитарист?

— Я с самого первого конкурса являюсь членом жюри (с 2009 года. — Прим. ФАН). В этом году я тоже буду оценивать конкурсантов, мы решили ничего не менять.

Ваш вопрос заставил меня вспомнить ситуацию с победителем Первого конкурса имени Чайковского в 1958 году, американцем Ван Клиберном. И даже в те сложные с точки зрения политики времена музыка хоть немного выступила в качестве объединяющего фактора.

Я выступаю за честное судейство, хотя на конкурсах неизбежно происходит субъективная оценка мастерства конкурсантов, оценивают ведь очень тонкую материю — музыку… Но у нас суперкомпетентное жюри: в его составе авторитетные музыканты, у каждого из них свои «пристрастия», тем и интересен итоговый результат.

Кстати, на предыдущем форуме в 2019 году при отсутствии первой премии второе место, и, получается, наивысшее, занял замечательный украинский гитарист Марк Топчий. Поэтому если у нас в 2021 году будет победитель из России, значит он и есть сильнейший, и я буду очень рад такому результату. Если же первое место отдадут иностранному гитаристу, значит он показал себя лучше всех остальных соискателей.

— За победу на Конкурсе имени Фраучи присуждается почти миллион рублей (900 тысяч). Размер призовых влияет на популярность и престижность музыкальных конкурсов?

— Конкурс с высокими премиальными становится более интересным для определенного круга участников, прежде всего самых сильных музыкантов. Вспоминая свои поездки на конкурсы, могу честно признаться, что делал это в том числе и ради заработка. Денежная составляющая за победу — один из стимулов для молодых и талантливых исполнителей поучаствовать в конкурсе. Это уже общемировой тренд.

Самые высокие финансовые поощрения — на американских гитарных конкурсах. В 2006 году знаменитый исполнитель Кристофер Паркенинг организовал престижный международный конкурс Parkening International Guitar Competition, который проводится в Пеппердине каждые три года и может похвастаться самым большим денежным призом среди конкурсов классической гитары.

из личного архива Дмитрия Илларионова /

«Классическую гитару узнали и полюбили»

— Ваша международная карьера вышла на новый уровень после победы на Международном конкурсе Guitar Foundation of America. Как вы видите будущую карьеру победителей Конкурса имени Фраучи?

— Успех на престижном конкурсе должен стать для молодого исполнителя отправной точкой в гастрольной деятельности прежде всего в той стране, в которой он победил. Для победителей нашего конкурса это концерты по России, чтобы они могли выступать с лучшими отечественными оркестрами, дирижерами. Такой сценарий видится мне более интересным и правильным.

Многие гитарные смотры нацелены на развитие конкурсантов как сольных исполнителей. Я же буду стремиться к тому, чтобы лучшие участники Конкурса имени Фраучи смогли выступать потом в Концертном зале «Зарядье», Большом зале Московской консерватории, на других престижных сценах. Поэтому наибольшее внимание будет к тем гитаристам, которые способны выступать на крупных площадках, а не только в камерных залах. Не случайно на Конкурсе имени Фраучи в финале предусмотрено выступление гитариста с оркестром. Кстати, на Guitar Foundation of America такая практика не предусмотрена.

— Вы придумываете новые форматы академических концертов. Таким образом вы пытаетесь увеличить охват аудитории или подобные эксперименты интересны исключительно вам без оглядки на публику?

— Я экспериментировал всегда, еще в начале карьеры искал новые формы подачи материала. Хотел сделать что-то такое, что до меня не делал еще никто из классических гитаристов. Из моих опытов, скажем так, начали вырастать совместные проекты с театром, видеоартом…Мне было скучно играть в сотый раз одних и тех же композиторов, хрестоматийные произведения, которые исполняют многие мои коллеги.

Я приезжал на конкурсы и был вынужден представлять ту же программу, что и все остальные участники соревнования. Поэтому мои эксперименты на сцене сначала были продиктованы исключительно моим личным желанием раздвинуть привычные рамки гитарного представления… А потом оказалось, что мои идеи увлекли и публику, причем на концерты стали ходить не только поклонники гитары, музыки, но и театралы, любители арт-шоу… Получилось все идеально в плане увеличения гитарной аудитории: мой любимый инструмент стал более востребован у зрителей. Классическую гитару узнали, полюбили. Что может быть лучше такой награды за твое творчество!

из личного архива Дмитрия Илларионова /

Досье

Дмитрий Илларионов — классический гитарист, исполнитель на классической шестиструнной гитаре, номинант лонг-листа премии Grammy.

Родился 19 ноября 1979 года в Кишиневе, Молдавия. В возрасте семи лет начал заниматься классической гитарой. В 1993 году, с отличием окончив музыкальную школу в Москве, Дмитрий поступил в Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. В 1997 году поступил в Российскую академию музыки им. Гнесиных в класс профессора, заслуженного артиста России Александра Камилловича Фраучи. У него же закончил ассистентуру.

Дмитрий Илларионов является лауреатом многих международных конкурсов. В 2002 году стал победителем Международного конкурса Гитарной ассоциации Америки (Guitar Foundation of America Competition). Участвовал в фестивалях «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» в Москве, им. П. Казальса и «Анси классик» во Франции, в крупнейших форумах классической гитары: Гитарной ассоциации Америки — GFA (США), Симпозиума в Изерлоне (Германия).

Илларионов стал первым гитаристом-солистом, принявшим участие на фестивалях фонда «Орфеум» для продвижения молодых солистов (Швейцария) и фестиваля камерной музыки в Утрехте (Голландия). Музыкант является участником ведущих российских фестивалей — «Крещендо» (арт. директор — Денис Мацуев), «Возвращение» (Москва), «Мир гитары» (Калуга), «Поколение звезд», «Музыкальная экспедиция» и «Vivarte» (арт. директор — Борис Андрианов), «Зеркало в зеркале» и других.

Партнерами Илларионова по камерной музыке стали Борис Андрианов (виолончель), флейтист Патрик Галуа, скрипачи Андрей Баранов, Леонард Шрайбер, Сергей Догадин, Жанин Янсен, лютнист Эдин Карамазов, квартет Artis и многие другие.

Дмитрий Илларионов очень любит импровизировать, и принимает участие не только в академических проектах. Гитарист выступал с Александрой Пахмутовой в новогоднем концерте на канале «Культура», принимал участие в фестивалях «Царь-Джаз» в Москве, Геленджике и Сочи. Среди его партнеров по сцене — ведущие джазовые музыканты России: контрабасист Андрей Иванов и гитарист Алексей Кузнецов. Илларионов играл в сопровождении Биг-бэнда Георгия Гараняна, и именно джаз «свел» Дмитрия на одной сцене с ансамблем New York Voices, российскими рок-звездами Евгением Маргулисом и Сергеем Мазаевым, и пианистом Денисом Мацуевым.