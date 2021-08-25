Экономисты объяснили, почему опасно закрывать кредит досрочно

Досрочное погашение кредита выглядит предпочтительнее, чем его обслуживание, только тогда, когда это долгосрочный займ с большими процентами. Об этом ФАН рассказал Олег Мисько, заведующий кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук.

«Если это, например, ипотечное кредитование, то нужно посидеть и посчитать, сколько из долга мы можем закрыть досрочно. Многие банки за досрочное погашение взимают проценты и комиссию, этот момент лучше уточнить в договоре. Если это кредит средний, нужно посчитать, не переплатим ли мы при досрочном погашении», — заявил экономист.

Собеседник ФАН считает, что держать кредит долго при себе — это невыгодно. Более того, добавил он, многие люди довольно комфортно чувствуют себя в кредитной зависимости, что является большой иллюзией некой безопасности.

Федеральное агентство новостей /

«Некоторые люди всю жизнь платят кредиты, берут новые, чтобы погасить старые. Конечно, банкам это выгодно, но для вас это понижает уровень текущих доходов, поскольку часть из них ежемесячно идет на погашение задолженности», — поделился мнением Олег Мисько.

Плюс досрочного погашения — это прекращение кредитной нагрузки и расходов средств на закрытие долга, отметил специалист. Но прежде чем вносить платеж, нужно прочитать мелкий шрифт в кредитном договоре о досрочном погашении.

«Неприятные ситуации возникают, когда кредиты предоставляются в полуавтоматическом режиме. Это автокредиты или потребительские, которые обычно подписывают не глядя. Если все в порядке с пунктом о досрочном погашении и вы посчитали, что закрыть кредит будет выгоднее, то мое личное мнение — предпочтительно при наличии возможности погасить кредит», — добавил экономист.

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С мнением Олега Мисько не согласился Давид Тереладзе, доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук. По его словам, опасно закрывать кредит досрочно, если у вас нет финансовой подушки безопасности.

«Безусловно, досрочное погашение кредита позволяет сэкономить на процентах, но если у вас нет подушки безопасности, то кидать последние деньги на погашение не стоит, лучше чуть подождать, поскольку может появиться возможность реструктуризации кредита, пересмотра сроков, пересмотра кредитной ставки. Лучше вкладываться в ценные бумаги, поскольку они являются более перспективным инструментом инвестирования», — рекомендует Давид Терелазде.

Ранее ФАН сообщал, что россияне смогут взять кредит по биометрии через банкоматы. Такую возможность планируют предоставлять банки «ДОМ.РФ» и «Зенит». Об этом заявил директор розничных продуктов банка «ДОМ.РФ» Евгений Шитиков. В 2022 году некоторые банки запустят пробные версии получения кредитов в таком формате. Для этого необходимо будет произвести переоборудование банкоматов для снятия биометрических данных, что является основной сложностью.