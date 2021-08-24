Как Киев прикрывает «Крымской платформой» свои экономические и демографические проблемы

Украинский посол в Германии Андрей Мельник высказал уверенность, что «Россия добровольно вернет» Крым. Такой безудержный оптимизм дипломата связан с прошедшим 23 августа саммитом «Крымская платформа», который он назвал «историческим прорывом».

Перед тем, как объяснить, почему этот форум вовсе не прорыв, а тем более не исторический, стоит напомнить, кто такой Александр Мельник и что он говорил в прошлом. Заявлял он, например, в апреле этого года следующее:

«Либо мы являемся частью такого Альянса, как НАТО, и помогаем сделать Европу сильнее, либо у нас есть только один вариант: вооружиться, возможно, снова подумать о ядерном статусе».

О высказываниях украинских дипломатов и иных политиков ФАН писал ранее, но, кажется, этот жанр поистине неисчерпаем.

К слову, по поводу «ядерного выступления» Мельника? — официальному Киеву потом пришлось давать пояснения в том духе, что никаких ядерных планов у Украины нет.

germany.mfa.gov.ua / Министерство иностранных дел Украины

Хотя в целом понятно, что высказываниями о значимости «Крымской платформы» Мельник поддерживает курс нынешнего президента страны Владимира Зеленского. Сейчас Украина широко отмечает 30-летие независимости, поэтому населению нужно предъявить хоть какие-то позитивные итоги и не менее радужные перспективы. А с этим все как-то сложно. Об этом говорят и цифры: в 1991 году на Украине жило чуть меньше 52 млн человек, а в 2021-м — чуть больше 41 млн (и это по очень оптимистичным данным). Альтернативная социология же рисует картину в 36-37 млн.

В 1991-м экономика Украины была 15-й в мире, на 2020 год по ВВП страна занимала 40-е место в мире и предпоследнее в Европе, обгоняя только Молдавию.

Итоги в цифрах не то чтобы могли порадовать электорат. А Зеленский, стоит напомнить, заявил о намерениях баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. Поэтому он, видимо, решил брать если не итогами, то светлым будущим, а также демонстрацией международной значимости Украины и ее проблем для всего мирового сообщества. Вероятно, так и появилась идея устроить форум «Крымская платформа», в котором приняли участие представители 40 государств.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Казалось бы, 40 стран-участниц — это действительно серьезно. Более того, по итогам форума была подписана некая декларация, в которой говорится, что международное сообщество будет всячески помогать Украине «вернуть» Крым. Правда, тоже с определенными нюансами, но об этом ниже. А пока стоит поговорить подробнее о том, кто представлял страны на этом форуме.

Из 40 стран только девять представляли президенты: это Литва, Эстония, Латвия, Польша, Словакия, Молдавия, Словения, Финляндия, Венгрия.

Премьер-министров на форум прислали, например, Грузия, Румыния, Хорватия и Швеция. Министр иностранных дел приехал от Турции, хотя украинским политикам хотелось видеть на «платформе» лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Еще были премьеры Германии, Италии, Испании — той Европы, которая максимально нужна Украине. Но увы, эта Европа не захотела присылать глав государств, ограничившись главами МИД.

Семь государств вообще направили послов. А США делегировали министра транспорта. По другим данным, министра энергетики. В общем, представительство форума как-то не очень дотягивает до «исторического прорыва».

Хотя, как было сказано выше, по итогам участниками была подписана декларация, которая, говорит, что западное сообщество в «крымском вопросе» всецело на стороне Украины. Правда, в интересном формате. Есть в этом документе, например, слова, что участники саммита решили создать международную «Крымскую платформу» как консультативный и координационный формат». То есть помогать добрым советом и консультацией. Не более.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

А еще есть важнейшая оговорка по поводу обязательств участников форума:

« <…> если это предусмотрено в правовой системе каждого участника платформы и в соответствии с соответствующими процедурами, когда это необходимо и если действия России этого потребуют».

Эти слова про правовую систему и про действия РФ фактически отменяют все заявленные цели организаторов саммита, потому что в переводе с дипломатического на русский это буквально означает: «Мы, наверное, что-нибудь предпримем, но в отдельных случаях и когда-нибудь потом, после долгих консультаций и обсуждений».

Весь остальной текст декларации вполне стандартен и тенденциозен. Там и про «российскую агрессию», и про то, как «угнетают» крымчан, и про «милитаризацию полуострова».

Очевидно, почему министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал этот форум как «шабаш, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Ровно потому, что легитимность этого мероприятия и резолютивных документов, принятых на нем, практически равна нулю.

И в этом контексте говорить о том, что некий «организационный и консультативный формат» может сделать так, что Россия добровольно отторгнет от себя свою территорию — Крым — это со стороны господина Мельника либо верх наивности, либо верх цинизма в отношении аудитории, на которую направлено это сообщение.

Впрочем, есть мнение, что сейчас у украинских политиков и дипломатов просто нет иного выхода, кроме как выражать бурный и непрекращающийся оптимизм. Просто иных поводов для изображения оптимизма у них, похоже, совсем не осталось.