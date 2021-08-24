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«Прогиб в сторону хозяев»: Шугалей раскритиковал Испанию за отказ принять корабли ВМФ РФ
Политика
«Прогиб в сторону хозяев»: Шугалей раскритиковал Испанию за отказ принять корабли ВМФ РФ
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Москва, 24 августа. Отказ принимать российские корабли в порту Сеуты со стороны МИД Испании является реверансом в сторону партнеров по НАТО, заявил социолог Максим Шугалей.

На прошлой неделе два российских корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксир «Алтай» запросили у минобороны Испании разрешение на стоянку в порту города Сеута, однако получили отказ. В этот вторник корабли прибыли в порт Алжира, где пополнят запас топлива и провизии. Отказ Мадрида принимать корабли немало озадачил Москву, поскольку российский флот раньше без проблем заходил в гавань в Сеуте.

В беседе с «ПолитЭкспертом» социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей отметил, что решение Испании было продиктовано желанием угодить НАТО. В следующем году Мадрид принимает у себя саммит стран-участниц НАТО, поэтому сейчас усиленно демонстрирует свою солидарность с США. Однако погоня за одобрением Белого дома для испанских властей может закончиться нежелательным для них образом. Мадрид пошел на ухудшение отношений не только с Москвой, но и с испанцами.

«Этот прогиб в сторону звездно-полосатых хозяев аукнется испанским властям не только в отношениях с Россией... Им придется разбираться и с собственным народом, который явно не в восторге от того, что им приходится жертвовать собственным благополучием в угоду интересам США», — резюмировал Шугалей.

Следует отметить, что «Вице-адмирал Кулаков» совершал регулярные заходы в Сеуту до 2016 года, когда Лондон выразил протест по данному поводу. После этого российский противолодочный корабль предпочитал швартоваться в портах Кипра, Алжира и Туниса.

В МИД РФ инцидент не оставили без внимания, официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила Мадриду, что недопуск кораблей ВМФ РФ в порт противоречит декларации о партнерстве между Россией и Испанией.

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Все новости / Политика / «Прогиб в сторону хозяев»: Шугалей раскритиковал Испанию за отказ принять корабли ВМФ РФ
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