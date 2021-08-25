Надежды Индии на торговую сделку с США не оправдались

Туроператоры Гоа обратились к правительству штата с просьбой открыть его для иностранных туристов; индийский министр финансов объявила о запуске программы монетизации государственных активов; афганцы в Индии требуют у ООН ускоренного предоставления им статуса беженцев; Нью-Дели закупает в Москве 70 000 автоматов Ак-203; Индия стала вторым по привлекательности производственным центром мира — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Откроется ли Гоа для иностранцев?

Крупные компании, работающие в секторе туризма Гоа, призвали правительство вновь открыть регион для иностранных путешественников, особенно из тех стран, которые принимают туристов из Индии в течение последних полутора лет.

Делегация Ассоциации путешествий и туризма Гоа (TTAG), группы бизнес-лидеров индустрии, и Торгово-промышленной палаты во вторник встретились с главным министром штата, чтобы убедить его открыть регион для отдыхающих из-за рубежа. Это абсолютно необходимо для выживания гостиничной индустрии малого и среднего бизнеса штата.

«Поскольку Гоа является одним из ведущих туристических штатов, мы предлагаем разрешить приземление чартерных рейсов, особенно из безопасных мест, которые позволили индийцам путешествовать в своих странах по туристическим визам. Международные рейсы уже выполняются между такими странами, как Россия, Украина и Казахстан. Поэтому мы должны ответить взаимностью», — сказал президент TTAG Нилеш Шах.

Однако сейчас глава Гоа говорит, что открытие туризма в штате (даже внутреннего) не обсуждается. Комендантский час с рядом ограничений по работе развлекательной индустрии продлен до 30-го августа.

No plans to open tourism sector: CM https://t.co/NWPvNUFIdB — TOI Cities (@TOICitiesNews) August 16, 2021

Индия стала вторым по популярности местом в мире для производителей

Индия заняла второе место в мире по популярности среди производителей. Страна уступила только Китаю, но обошла США. В то же время Индийская Республика опустилась на одну позицию в рейтинге по стоимости производства, где ее обогнала Индонезия.

Глобальный индекс производственных рисков Кушмана и Уэйкфилда 2021 года подтвердил, что Нью-Дели может извлечь выгоду из переезда мировых производителей из Китая в другие части Азии, поскольку у Индии уже есть налаженная база в фармацевтике, химической промышленности и машиностроении — секторах, которые по-прежнему находятся в центре торговой напряженности между США и КНР.

Однако реформы земельного и трудового законодательства имеют решающее значение для обеспечения успеха страны как глобального производственного центра.

В докладе Кушмана и Уэйкфилда говорится, что, несмотря на озабоченность администрации американского лидера Джо Байдена по поводу торговли, Китай продолжает диверсифицировать свою базу, чтобы продвинуться по цепочке создания стоимости и сосредоточиться на телекоммуникациях, высоких технологиях и компьютерах.

Регионы Гуандун и Цзянсу возглавляют производство электронных компонентов и автомобилей, в то время как Чжэцзян и Ляонин сосредоточены на химической продукции и природных ресурсах.

#India has emerged as the 2nd most sought after manufacturing destination across the world indicating the growing interest shown by manufacturers in India,



as a preferred manufacturing hub over other countries, including the U.S and those in the Asia-Pacific region.

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С точки зрения затрат на производство, Индию и Вьетнам обогнала Индонезия, в то время как Китай сохранил свои лидирующие позиции. В этом рейтинге Индия опустилась на третье место.

В то же время по рискам страна занимает третье место вместе с Малайзией, Бельгией, Индонезией, Болгарией, Румынией, Таиландом, Венгрией, Колумбией, Италией, Перу и Вьетнамом. Лидером данного списка является Китай, за ним следуют Канада, США, Финляндия, Чехия. На высоких позициях также расположились такие страны, как Литва, Франция, Нидерланды, Испания, Польша, Япония, Великобритания и др.

Афганцы протестуют у здания ООН

Сотни граждан Афганистана, включая женщин и детей, протестуют у здания управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) в Нью-Дели, требуя предоставления им статуса беженцев. Они заявляют, что будут продолжать протест до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

«Мы никуда не уйдем, пока УВКБ ООН не предоставит нам статус беженцев. Есть много стран, которые готовы принять просителей убежища, но у нас нет документов, чтобы подать заявление. УВКБ затягивает этот процесс на годы. Это была первая ночь, которую мы провели, протестуя у офиса ООН, и мы собираемся продолжать до тех пор, пока наши требования не будут выполнены. Также мы начнем бессрочную голодовку и обеспечим мирный характер протеста, поскольку благодарны правительству Индии и индийскому народу за все, что они для нас сделали», — сказал один из протестующих.

Акция протеста была организована Комитетом афганской солидарности. Выходцы из центральноазиатской страны планируют продолжить митинг перед зданием УВКБ ООН. Для женщин и детей, спавших на обочине дороги, принесли холодильники. Однако отделение УВКБ отказалось подключить их к электросети.

Индия монетизирует государственные активы

Правительство Индии объявило, что оно будет монетизировать государственные активы на сумму около 75 млрд евро в период с 2021–22 по 2024–25 годы в рамках национальной схемы, которая была запущена на прошедшей неделе министром финансов Нирмалой Ситхараман.

Чиновник заявила, что активы, распределяемые в рамках Национальной программы монетизации, по-прежнему будут принадлежать государству и через некоторое время будут ему возвращены.

Правительство не распродает активы, а только будет использовать их более эффективным образом, сказала министр финансов, подчеркнув, что проект привлечет ресурсы в экономику.

«Пятнадцать железнодорожных станций, 25 аэропортов и доля центрального правительства в существующих воздушных гаванях и 160 проектах по добыче угля будут доступны для монетизации. Мы полностью привержены достижению успеха в Национальном процессе монетизации. Мы считаем, что очень важно привлечь частный сектор для улучшения эксплуатации и технического обслуживания», — сказал генеральный директор государственного органа NITI Aayog Амитабх Кант.

FM Nirmala Sitharaman launches national infrastructure monetization plan https://t.co/e9hLBgo4Cs — Thrift Your Wallet (@ThriftWallet) August 23, 2021

Министр финансов также заявила, что центральное правительство будет стимулировать власти штатов также монетизировать свои активы. Если они откажутся от своей доли в предприятии государственного сектора, то получат 100% стоимости отчуждения в бюджет штата на следующий финансовый год.

Аналогичным образом, если правительство штата разместит предприятие государственного сектора на фондовом рынке, центральные власти выделят в бюджет региона на следующий финансовый год 50% от суммы, привлеченной путем листинга.

«Привлекая участие частных предпринимателей, мы собираемся лучше монетизировать активы, и с помощью любого ресурса, который вы получили в результате монетизации, вы сможете инвестировать в дальнейшее строительство инфраструктуры», — говорит Ситараман.

Покупка автоматов АК-203

Индия и Россия недавно завершили сделку по закупке 70 тысяч новых винтовок АК-203 калибра 7,62×39 мм. Они заменят индийское стрелковое оружие 5,56×45 мм, которое в настоящее время используют армия, флот и ВВС.

По данным источников, решение о покупке винтовок АК российского производства было принято из-за проблем с выпуском автоматов в Индии. Первоначальный план состоял в том, чтобы Индия купила 20 тысяч единиц вооружения, а остальные совместно с Россией произвела на месте.

India and Russia finalized a deal for immediate “off-the-shelf procurement” of 70,000 new 7.62×39mm AK 203 rifleshttps://t.co/2zgI1q44KJ — The Defense Post (@DefensePost) August 23, 2021

В пресс-релизе сообщается, что в ближайшее время ожидается начало местного производства винтовок АК-203 компанией Indo-Russia Rifles Pvt. Ltd.

Сделка была первоначально объявлена в 2018 году. Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл производство на заводе боеприпасов Корва в округе Амети штата Уттар-Прадеш в марте 2019 года.

С тех пор реализация проекта несколько раз задерживалась. Ожидается, что штурмовые винтовки АК-203 станут основой вооруженных сил на долгие годы.

Кроме того, сейчас индийская армия использует американские винтовки SIG716, которые были закуплены в рамках ускоренного процесса. Солдаты пехоты на передовой будут оснащены SIG716, в то время как остальные будут использовать винтовки АК-203.

В настоящее время ВС Индии требуется около 770 тысяч винтовок АК-203, около 100 тысяч из которых , как ожидается, будут импортированы. Остальные планируется производить в Индии.

Торговая сделка Индии и США откладывается

Надежды на торговый пакт между Индией и США пока не оправдываются, поскольку администрация Джо Байдена сообщила, что не заинтересована в соглашении о свободной торговле (ЗСТ). Об этом рассказал министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял.

«На данный момент США как бы дали понять, что они не ищут новых соглашений, но мы рассмотрим возможность работы с ними по вопросам доступа на рынки с обеих сторон», — сказал он во время беседы с индийскими экспортерами.

Решение таких вопросов, как нетарифные барьеры, заключение соглашений о взаимном признании и согласование более высоких международных стандартов качества, поможет стимулировать торговлю между двумя странами.

Hopes of an #India #US trade pact are off the table for now, with the Biden administration conveying to India that it is not interested in a free trade agreement, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal saidhttps://t.co/uhawNCpFoi pic.twitter.com/UAcPWnjdgo — bilaterals_org (@bilaterals_org) August 24, 2021

В прошлом году Индия пыталась заключить мини-торговую сделку с Соединенными Штатами. Однако достичь результата не получалось как при администрации Дональда Трампа, так и в первые несколько месяцев правления Байдена.

Мини-торговая сделка в значительной степени рассматривалась как начало пути к всеобъемлющему соглашению о свободной торговле. Индия добивалась выгод для некоторых видов своего экспорта, таких как расширение доступа для своей автомобильной, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, Нью-Дели хотел добиться восстановления общей системы преференций.

Тем временем США вели переговоры о расширении доступа на рынки для своих сельскохозяйственных и молочных продуктов, а также товаров, связанных с производством, технологиями и медицинским оборудованием.

Обе стороны в настоящее время активно работают над определением даты проведения следующего раунда Форума по торговой политике Индии и США, который не проводился с 2017 года.

Министр торговли Индии Пиюш Гоял и торговый представитель США Кэтрин Тай регулярно проводят обсуждения, чтобы экспортеры не сталкивались с какими-либо препятствиями.

Эксперты по торговле отмечают, что соглашение между Нью-Дели и Вашингтоном может быть нелегкой темой для переговоров.

«Если вы посмотрите на историю дискуссий между двумя странами, то увидите, что США выдвигают жесткие требования. Они добиваются существенного доступа на рынки в сельскохозяйственном секторе. Но в Индии этот сектор очень защищен. Соединенные Штаты также настаивают на внесении существенных поправок в патентное законодательство и изменений в законах о защите данных. Все это остается камнем преткновения. Совершенно очевидно, что Индия не может удовлетворить эти требования», — сказал Бисваджит Дхар, профессор Центра экономических исследований и планирования Школы социальных наук Университета Джавахарлала Неру.

India’s trade deal with the US remains a non-starter for now.



In this piece @remyanair4 and @NayanimaBasu explain: https://t.co/jiMj1O1tlW — Nikhil Rampal (@NikhilRampal1) August 23, 2021

США — одна из немногих стран, с которыми Индия имеет положительное сальдо торгового баланса. В 2020–21 годах оно составило 23 млрд долларов по сравнению с 17 млрд в предыдущие два года.

В текущем финансовом году положительное сальдо торгового баланса составляет около 5 млрд долларов, свидетельствуют данные министерства торговли Индии. США являются крупнейшим экспортным рынком Индии, но лишь вторым по величине импортером после Китая.