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Киркоров оказался новым владельцем московской квартиры бывшего президента Киргизии
Шоу-бизнес
Киркоров оказался новым владельцем московской квартиры бывшего президента Киргизии
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 24 августа. Бывший президент Киргизии Аскар Акаев продал свою московскую квартиру королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову.

Экс-глава государства владел двухэтажным пентхаусом в столичном ЖК «Филипповский». Площадь элитных апартаментов составляет 537 квадратных метров. Рыночная стоимость такой квартиры оценивается почти в 1 миллиард рублей.

Как стало известно Telegram-каналу «Новый Век», Акаев продал недвижимость Киркорову перед поездкой в Бишкек. Если верить выписке из Росреестра, король эстрады стал новым владельцем элитной жилплощади 31 декабря 2020 года.

Жилой комплекс, в котором находится пентхаус, расположен вблизи Арбата и недалеко от Гоголевского бульвара. Интерьеры общественных площадей ЖК выполнены в дворцовом стиле, а при их отделке применялись мрамор, венецианская штукатурка и мозаика.

Для Киркорова квартира, принадлежавшая экс-президенту Киргизии, стала третьей в ЖК «Филипповский». Король эстрады уже владеет апартаментами площадью 190 и 209 квадратных метров в том же доме.

Ранее Киркоров вспомнил, как общался с президентом Украины Владимиром Зеленским на съемках фильма «Любовь в большом городе». Певец отметил, что давал подзатыльники нынешнему украинскому лидеру.

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квартира киркоров певец
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