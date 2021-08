Байден встал на одно колено перед темнокожими баскетболистками

Вашингтон, 24 августа. Президент США Джо Байден встал на одно колено на встрече с игроками клуба женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Сиэтл Шторм» в Белом доме. Подобный жест ассоциируется движением, борющимся за права афроамериканцев Black Lives Matter (Жизни чернокожих тоже важны). Видео опубликовал портал M. News World.

President Joe Biden got down on one knee in the East Room during the celebration of the 2021 WNBA champions Seattle Storm, on the eve of the vote on the John Lewis Voting Rights Act in the House and days before the anniversary of the March on Washington.#MNewsWorld #MNews pic.twitter.com/jhQW6HZufX