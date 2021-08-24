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Байден встал на одно колено перед темнокожими баскетболистками

  /   Обновлено: 24 августа 2021 16:38
Весь мир
Байден встал на одно колено перед темнокожими баскетболистками
flickr.com  /  Center for American Progre

Вашингтон, 24 августа. Президент США Джо Байден встал на одно колено на встрече с игроками клуба женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Сиэтл Шторм» в Белом доме. Подобный жест ассоциируется движением, борющимся за права афроамериканцев Black Lives Matter (Жизни чернокожих тоже важны). Видео опубликовал портал M. News World.

Байден поздравил клуб с чемпионством в 2020 году и отметил, что баскетболистки вдохновляют женщин занимаются правозащитной деятельностью вне спортивной площадки. Он также упонянул, усилия команды по поощрению вакцинации, пропаганде расовой справедливости и избирательных прав.

«Что делает эту команду замечательной? То, что они не просто выигрывают — они меняют жизни. Это то, что делают победители. Они излучают свет. Они поднимают людей. Они сила перемен. Это «Сиэтл Сторм», — сказал президент.

Спортсменки, в свою очередь, подарили главе государства баскетбольную футболку с фамилией и номером 46. Джо Байден является 46-м президентом США.

В какой-то момент американский лидер встал на одно колено для совместного фото со спортсменками. Но при этом никто не последовал его примеру и в зале послышался смех.

В конце мая Байден президент опустился на колено во время встречи с американскими военными, ранее он также делал это в знак уважения к протестующим в городе Скрантон в Пенсильвании.

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баскетбол байден Black Lives Matter
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