Байден встал на одно колено перед темнокожими баскетболистками

Вашингтон, 24 августа. Президент США Джо Байден встал на одно колено на встрече с игроками клуба женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Сиэтл Шторм» в Белом доме. Подобный жест ассоциируется движением, борющимся за права афроамериканцев Black Lives Matter (Жизни чернокожих тоже важны). Видео опубликовал портал M. News World.

President Joe Biden got down on one knee in the East Room during the celebration of the 2021 WNBA champions Seattle Storm, on the eve of the vote on the John Lewis Voting Rights Act in the House and days before the anniversary of the March on Washington.#MNewsWorld #MNews pic.twitter.com/jhQW6HZufX — ????.???????????????? ???????????????????? - ???????????????????????????? (@mnews_world) August 24, 2021

Байден поздравил клуб с чемпионством в 2020 году и отметил, что баскетболистки вдохновляют женщин занимаются правозащитной деятельностью вне спортивной площадки. Он также упонянул, усилия команды по поощрению вакцинации, пропаганде расовой справедливости и избирательных прав.

«Что делает эту команду замечательной? То, что они не просто выигрывают — они меняют жизни. Это то, что делают победители. Они излучают свет. Они поднимают людей. Они сила перемен. Это «Сиэтл Сторм», — сказал президент.

Спортсменки, в свою очередь, подарили главе государства баскетбольную футболку с фамилией и номером 46. Джо Байден является 46-м президентом США.

В какой-то момент американский лидер встал на одно колено для совместного фото со спортсменками. Но при этом никто не последовал его примеру и в зале послышался смех.

В конце мая Байден президент опустился на колено во время встречи с американскими военными, ранее он также делал это в знак уважения к протестующим в городе Скрантон в Пенсильвании.