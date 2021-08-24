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Памфилова пообещала подготовить разъяснения по работе иноагентов на выборах в Госдуму

  /   Обновлено: 24 августа 2021 16:35
Политика
Памфилова пообещала подготовить разъяснения по работе иноагентов на выборах в Госдуму
Федеральное агентство новостей  /  Анна Клименко

Москва, 24 августа. Центризбирком России (ЦИК) подготовит разъяснения по работе иноагентов на выборах в Госдуму, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Комиссия подготовит разъяснения по работе СМИ и наблюдателей от организаций, которые внесены в реестр иностранных агентов, отметила Памфилова.

«Мы в ближайшее время на основании принятого закона и информации от Минюста такие разъяснения подготовим и дадим, что будет касаться выборов», — сказала председатель ЦИК РФ.

Ранее глава ЦИК назвала число зарегистрированных на выборы в Госдуму кандидатов.

Уточним, что думские выборы состоятся с 17 по 19 сентября.

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выборы памфилова центризбирком
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