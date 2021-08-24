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Российские Ромео и Джульетта: почему влюбленные подростки бегут из дома
Общество
Российские Ромео и Джульетта: почему влюбленные подростки бегут из дома
pixabay.com  / 

Ежегодно в России пропадает более 20 тысяч подростков, большинство из них уходит из дома по своей воле. Случаи, когда несовершеннолетние влюбленные друг в друга подростки сбегают из дома, учащаются. Зачастую об отношениях с мальчиком или девочкой родители попросту ничего не знают.

Почему так происходит? Как этого избежать? И как тактично донести ребенку, что мальчик (девочка) ей (ему) не пара? На эти вопросы и не только в беседе с корреспондентом ФАН ответила детский, семейный психолог Наталья Наумова.

«Ребята сбегают из дома, если чувствуют, что их выбор не будет одобрен родителями. Они опасаются, что получат много запретов и ограничений, именно это их подводит к побегу. При доверительных и теплых отношениях ребенок никогда не уйдет из семьи», — рассказала психолог.

Российские Ромео и Джульетта: почему влюбленные подростки бегут из дома
vk.com  / Наталья Наумова

Наталья Наумова добавила, что в семьях, из которых сбегают подростки, мнение ребенка обычно не учитывается, там родители могут быть слишком категоричными, а порой и жестокими. Для таких подростков любовь — это спасение.

«Родителям важно научиться говорить с ребенком доверительно, не командовать, учитывать его мнение. Если родителям не нравится выбор ребенка, нужно не говорить это открыто, а наводящими вопросами подводить его к другому мнению. Если все-таки мнения взрослого и ребенка разошлись, нужно помнить, что он имеет право выбора и это его жизнь. Необходимо это уважать и учитывать», — подчеркнула собеседница ФАН.

Психолог посоветовала не давить на ребенка. Подросток никогда не сбежит из дома, где его уважают и любят.

Ранее жители Калининграда рассказали о новом подростковом TikTok-тренде. Несовершеннолетние сбрасывают с крыш и балконов самокаты, а потом снимают это на видео.

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дети подросток детский психолог
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