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Представитель ПФР уточнил порядок выплаты «президентских» 10 тысяч рублей
Экономика
Представитель ПФР уточнил порядок выплаты «президентских» 10 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 августа. Россиянам не потребуется писать дополнительных заявлений на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Сотрудники Пенсионного фонда сами подготовят все документы.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». Сумму в размере 10 тысяч рублей получат как неработающие пенсионеры, так и те, кто трудоустроен.

«Как и сказал Владимир Владимирович Путин, в указе нет разделения на категории», — отметил руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Краснодарскому краю Владимир Обиход в беседе с «Политикой сегодня».

Он сообщил, что деньги начнут начислять в сентябре 2021 года. Если граждане не успеют получить выплату в начале осени, то деньги обязательно придут к ним позже, указал представитель ПФР.

Пенсионный фонд ранее разработал автоматический порядок назначения страховой пенсии по старости. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

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