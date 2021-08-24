Представитель ПФР уточнил порядок выплаты «президентских» 10 тысяч рублей

Москва, 24 августа. Россиянам не потребуется писать дополнительных заявлений на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Сотрудники Пенсионного фонда сами подготовят все документы.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». Сумму в размере 10 тысяч рублей получат как неработающие пенсионеры, так и те, кто трудоустроен.

«Как и сказал Владимир Владимирович Путин, в указе нет разделения на категории», — отметил руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Краснодарскому краю Владимир Обиход в беседе с «Политикой сегодня».

Он сообщил, что деньги начнут начислять в сентябре 2021 года. Если граждане не успеют получить выплату в начале осени, то деньги обязательно придут к ним позже, указал представитель ПФР.

Пенсионный фонд ранее разработал автоматический порядок назначения страховой пенсии по старости. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.