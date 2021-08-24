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Скончался основатель знаменитой регги-группы UB40 Брайан Треверс

  /   Обновлено: 24 августа 2021 16:36
Общество
Скончался основатель знаменитой регги-группы UB40 Брайан Треверс
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Лондон, 24 августа. Знаменитый музыкант Брайан Треверс умер на 62-м году жизни. Он был участником известного музыкального объединения UB40.

Треверс в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием, а в 2019 году мужчина перенес медицинское вмешательство по удалению опухолей головного мозга, говорится на странице группы в социальной сети Facebook.

Музыкант родился в феврале 1959 года в Бирмингеме. Позднее он вместе с приятелями основал UB40, первый сингл которой Food For Thought вошел в национальный чарт Великобритании.

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смерть музыкант Треверс UB40
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