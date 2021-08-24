Скончался основатель знаменитой регги-группы UB40 Брайан Треверс

Лондон, 24 августа. Знаменитый музыкант Брайан Треверс умер на 62-м году жизни. Он был участником известного музыкального объединения UB40.

Треверс в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием, а в 2019 году мужчина перенес медицинское вмешательство по удалению опухолей головного мозга, говорится на странице группы в социальной сети Facebook.

Музыкант родился в феврале 1959 года в Бирмингеме. Позднее он вместе с приятелями основал UB40, первый сингл которой Food For Thought вошел в национальный чарт Великобритании.