Интервью с Павлом Мамаевым стало причиной увольнения Арустамяна с «Матч ТВ»

Москва, 24 августа. Спортивный комментатор Нобель Арустамян покидает телеканал «Матч ТВ». Причиной увольнения ведущего стало интервью с игроком «Ростова» Павлом Мамаевым.

Арустамян объявил о своем уходе на странице в Instagram. Он отметил, что проработал на «Матч ТВ» шесть лет, и это время стало для него потрясающим и незабываемым. При этом журналист хочет оставаться честным с аудиторией и с самим собой.

«Интервью, как с Павлом Мамаевым — то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям», — пояснил комментатор.

По словам Арустамяна, его беседа с Мамаевым напомнила скандально известное шоу «Окна». Журналисту было некомфортно узнавать подробности личной жизни игрока «Ростова». При этом ведущий признает, что мог предвидеть такой исход или прервать интервью, однако допустил ошибку. Комментатор убежден, что подобный контент не может выходить на спортивном канале.

«Не вижу смысла продолжать работу при таких противоречиях», — добавил Арустамян.

Личная жизнь Павла Мамаева стала предметом обсуждений после его развода с моделью Аланой Мамаевой, от которой у футболиста есть дочь. Полузащитник намеревается забрать ребенка у экс-супруги с помощью суда.