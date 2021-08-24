Украина состоялась? Итоги независимости страны за 30 лет

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с праздником — Днем независимости. В Twitter он написал, что Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических государств. После того как Украина стала независимой, в стране прослеживается экономический, культурный и социальный спад. А за 30 лет «свободы» из страны безвозвратно уехало более десяти миллионов человек.

Каковы результаты независимости Украины? Можно ли считать праздником отдаление Украины от России? Как в Донбассе воспринимаются заявления президента Украины Владимира Зеленского и других политиков? На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» ответили основатель «Музея Новороссии» Герман Владимиров и председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

На Украине прошел парад в честь Дня независимости. Наблюдатели отметили, что в небе не появилось ни одного самолета, который был бы произведен за 30 лет независимости. Герман Владимиров рассказал, что индустриализация страны убита, а военно-промышленный комплекс ничего не производит.

«Мы наблюдаем тотальную деградацию Украины, ее промышленности, там нет даже потенциала, все деградирует и убивается. Киевские власти не видят в этом ничего плохого. Жаль, это наши люди в том числе, у многих россиян на Украине родственники, друзья. Народ сам по себе неплохой», — признался основатель «Музея Новороссии».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Если бы Украина не стала независимой 30 лет назад — все было бы совсем по-другому, добавил спикер. Украина внутри СССР была очень сильной республикой, а сейчас все наблюдают ее деградацию.

«Прекрасное будущее было бы только у Украины с Россией, мы соседи по жизни, мы один народ. Мы связаны друг с другом экономически, культурными связями», — подчеркнул Владимиров.

Владислав Бердичевский рассказал, что в Донбассе День независимости Украины никак не оценивают, поскольку его жители никак не связывают свою судьбу с этой страной. Он отметил, что сейчас на Украине происходит деградация в сфере энергетики, промышленного производства, машиностроения, кораблестроения и так далее.

«Дискриминация русского языка на Украине — целенаправленная стратегия, которая отработана на территориях Прибалтики. На [подконтрольной Украине] территории Донбасса не осталось не одной школы с русским языком обучения. Из-за этого происходит деградация всего украинского населения», — добавил Бердичевский.

odsd.ru / Официальный сайт Общественного движения «Свободный Донбасс»

Председатель комитета Народного совета ДНР рассказал, что экономическая ситуация в Донбассе тяжелая, но, несмотря на это, продовольственная безопасность идет вверх. На половине Донецкой области выращивается больше продукции, чем на всей территории до 2013 года, рассказал спикер.

«В 2022 году уже половина населения ДНР и ЛНР будет иметь российское гражданство. В 2016 году все спрашивали, зачем нам паспорта ДНР, а когда сказали, что их признают в РФ, — все сразу побежали их делать», — добавил Бердичевский.

Политик отметил, что разделение границ ДНР и ЛНР не нужно, но эти две республики были образованы независимо друг от друга, и эта позиция включена в Минские соглашения. Пока Украина не откажется от них — ситуация с разделением ДНР и ЛНР сохранится.