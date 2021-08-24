Жительница Приморья вспорола живот избивавшему дочь супругу

Владивосток, 24 августа. Жительница Владивостока защитила дочь от отца-тирана с помощью кухонного ножа. Как стало известно ФАН, супруг женщины от полученных ран скончался на месте происшествия.

Преступление было совершено еще 21 августа примерно в 19:00, однако об этом стало известно только сейчас. В дежурную часть пятого отдела полиции УМВД по Владивостоку поступила телефонограмма от врача скорой медицинской помощи о констатации смерти 36-летнего мужчины. Его тело было обнаружено в одной из квартир города в Советском районе.

По данному факту силовики возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

«Нами было установлено, что 36-летний погибший не был официально трудоустроен и состоял на профилактических учетах как семейный дебошир, хотя он не был ранее судим, — рассказал ФАН источник, близкий к следствию. — На него не раз поступали сообщения в полицию от 29-летней супруги о жестоком обращении с их 9-летней дочерью и с ней самой. Однако стражи порядка не предприняли мер, исключающих подобные действия. Это и привело к трагедии».

В день трагедии убитый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он решил преподнести несколько уроков своей дочери, однако девочка не хотела слушать пьяного отца. Об этом она ему сказала в лицо. После этого мужчина стал избивать школьницу.

«Женщина решила встать на защиту своей дочери. Между родителями завязалась драка. Потерпевший схватил кухонный нож и набросился на оппонентку. По словам подозреваемой, она удерживала руки мужа, пытаясь отвести лезвие ножа от своего лица. Потом, по ее словам, она нечаянно нанесла проникающее ранение супругу в живот и повредила внутренние органы. Мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи», — дополнил источник.

Семья, в которой случилась трагедия, состоит на учетах в социальных службах и органах внутренних дел.