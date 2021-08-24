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МЧС публикует кадры поисковой операции в Дагестане, где селевой поток унес туристов

  /   Обновлено: 24 августа 2021 16:52
Происшествия
МЧС публикует кадры поисковой операции в Дагестане, где селевой поток унес туристов
МЧС Дагестана

Махачкала, 24 августа. Двое мужчин пропали без вести после схода селевого потока в Дагестане. Десятки спасателей выдвинулись на поиски людей.

Туристы пропали в Гунибском районе. Там произошел сход селевого потока из-за резкого повышения уровня воды в ущелье Карадахская теснина. Десятки человек попали в водную ловушку и оказались заблокированы.

МЧС публикует кадры поисковой операции в Дагестане, где селевой поток унес туристов
МЧС Дагестана  / 

Сотрудники экстренных служб эвакуировали заложников стихийного бедствия, но после спецоперации выяснилось, что исчезли двое туристов из Москвы и Петербурга. На поиски вышли 12 спасателей, две единицы спецтехники и десятки сотрудников районной полиции.

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