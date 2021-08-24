Патрушев: события в Афганистане показали нежизнеспособность режимов Запада

Москва, 24 августа. Запад попытался навязать Афганистану «универсальные демократические ценности» и чуждые идеалы, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

По его словам, обострение межгосударственных противоречий вызывает тревогу, так как процесс осложняется идеологическим противостоянием.

«Насколько жизнеспособны режимы, которые на их основе Запад пытается строить по всему миру, мы с вами видели буквально неделю назад в Афганистане», — отметил Николай Патрушев.

Ранее сообщалось, что глава Совбеза РФ провел переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Стороны подробно обсудили ситуацию, сложившуюся в Афганистане.