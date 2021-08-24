Политологи Хосан Бахир и Марков обсудили амнистию талибов и сопротивление в Панджшере

Афганистан почти две недели находится под властью запрещенной в России террористической организации «Талибан»1. Лидеры группировки организовали управленческий совет из 12 человек. В их числе оказались некоторые члены действовавшего ранее правительства, во главе которого стоял бежавший из страны президент Ашраф Гани. Относительно своих политических противников талибы ввели амнистию.

Тем временем знаменитое Панджшерское ущелье вновь, как и много лет назад, стало притяжением тех, кто не доволен новым режимом. Там под предводительством Ахмада Масуда, сына бывшего известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда, и бывшего вице-президента Амрулла Салех сконцентрировались силы сопротивления. Талибы призвали противников сложить оружие.

Как на деле выглядит талибская амнистия? Какие шансы есть у сопротивления? Как и кто должен решать проблему афганских беженцев.

На эти и другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответили представитель Краснодарской краевой общественной организации «Культурный центр афганской молодежи», историк Саид Хосан Бахир и политолог, соучредитель и генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков.

Завладев властью в Афганистане, «Талибан» заверил общественность, что женщины не подвергнутся жесткой дискриминации. И, как отмечает Саид Хосан Бахир, на сегодняшний день в этом направлении талибы держат слово: часть женщин-журналистов работают, девочки ходят в школу, но что касается политической амнистии — обстановка не ясна.

«Они обещали, что не будут трогать женщин, пока это вроде так. Они объявили амнистию, но, к сожалению, есть кадры, где в их плену бывшие военнослужащие в период этой амнистии были расстреляны. Эти кадры в интернете есть. К кому конкретно и как относится эта амнистия — пока толком не понятно», — говорит историк.

facebook.com / ККОО Культурный центр афганской молодёжи

Недовольные приходом к власти «Талибана» сосредоточили свои силы в ущелье Панджшер. По последним данным, провинция находится в окружении талибов. По мнению экспертов, положение сторонников Масуда и Салеха отнюдь не выигрышное.

«Пока какая-то помощь не придет извне, Салех и Масуд не смогут продержаться долго, потому что весь Афганистан в руках талибов, силы не равны», — объясняет Бахир.

В свою очередь, политолог Марков указывает на то, что «Талибан» имеет еще одно важное преимущество перед силами сопротивления — поддержка народа.

«Сметающая волна «Талибана» накроет всю страну, включая ущелье, потому как «Талибан» стремительно захватил крупнейшие города. Судя по этому, у «Талибана» серьезные силы и поддержка со стороны большей части населения. Большинство верит, что «Талибан» принесет счастье и спокойствие стране. Наиболее вероятно, что серьезных боев в ущелье не будет», — говорит спикер.

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На сегодняшний день самой актуальной проблемой для России и соседствующих государств относительно ситуации в Афганистане является поток беженцев, который может хлынуть из захваченной талибами страны в Среднюю Азию. И дело здесь не только в том, что среди беженцев могут затесаться террористы. Дело в давнем конфликте интересов.

«Узбеки и таджики склонны небольшую часть беженцев принять, но без оружия и только не пуштунов из центра Афганистана и хазарейцев. Они не хотят транслировать радикалов, не хотят перемещать на свою территорию потенциальный конфликт между пуштунами с одной стороны и таджиками и узбеками — с другой. А ведь этот конфликт время от времени терзает Афганистан на протяжении многих столетий. Зачем руководству Таджикистана и Узбекистана эти лишние проблемы? Американцы хоть и пытаются, но нам коллективно удастся этому противостоять», — отмечает политолог.

Ранее близкий к руководству талибов источник сообщил журналистам, что новые власти не намерены восстанавливать президентский пост. Они рассчитывают, что при их руководстве в государстве не будет единоличного лидера. Как талибы идут к укреплению своей власти и зачем им формировать новое правительство — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.