Почему китайские специалисты становятся целью терактов в Пакистане

В то время как официальный Исламабад называет Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК) важнейшим для страны проектом, позволяющим вывести государство из затяжного кризиса, в стране действует ряд игроков, всеми средствами противостоящих инвестициям Пекина в том виде, в котором они приходят сейчас.

Именно эти силы стоят за террористическими нападениями на китайских специалистов. Подробнее о них рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Китай и Пакистан — история отношений

Начало глубоким отношениям Пекина и Исламабада было положено в 1963 году. Это произошло после того, как Китай уступил Пакистану около двух тысяч квадратных километров территории, взамен чего пакистанские власти признали суверенитет КНР над частью земли в Северном Кашмире и Ладакхе

Во многом партнерство двух государств основано на классической формуле — «враг моего врага (Индии) — мой друг». И с тех пор пакистано-китайские отношения демонстрируют множество примеров взаимной поддержки.

Например, третий президент Пакистана Яхья Хан выступил посредником между американским лидером Ричардом Никсоном и китайским руководителем Мао Цзэдуном, что привело к сближению США и Китая в 1970 году. Также Исламабад активно поддерживает Пекин в Организации исламского сотрудничества, нейтрализуя там любые антикитайские инициативы. Кроме того, Пакистан был и остается последовательным сторонником КНР в ООН.

К настоящему моменту Исламская Республика стала центром китайской политики в Южной Азии.

Loyal Nixon promising arms to Aga Yahya Khan of Pakistan in 1970. pic.twitter.com/Lo2gzDFPrf — Manjunaath (@Manjunaath) September 22, 2016

Среди шести проектов, составляющих флагманскую инициативу Си Цзиньпина «Пояс и Путь», наиболее успешным можно назвать Китайско-пакистанский экономический коридор, проходящий через Пакистан и южную часть Ладакха.

Несмотря на то что КПЭК жизненно важен для восстановления пакистанской экономики, именно этот проект стал причиной серьезных разногласий различных политических и общественных сил внутри страны.

География КПЭК

Китайско-пакистанский экономический коридор — это масштабный двусторонний проект по улучшению инфраструктуры в Пакистане для развития торговли с Китаем. Кроме того, он предполагает дальнейшее расширение и интеграцию других стран региона.

КПЭК был запущен в 2015 году и его цель состоит как в преобразовании экономики Пакистана путем модернизации его автомобильных, железнодорожных, воздушных и энергетических транспортных систем, так и в соединении глубоководных пакистанских портов Гвадар и Карачи с китайской провинцией Синьцзян и соседними с ней странами, такими как Монголия, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Индия.

Все это позволит сократить время и затраты на транспортировку товаров и энергии, в частности, природного газа в КНР, в обход Малаккского пролива и Южно-Китайского моря. Порты Гвадар и Карачи — две ключевые точки КПЭК. Именно там пересекаются железные и автомобильные дороги проекта, выходящие к морю.

Федеральное агентство новостей /

Помимо этого, Гвадар, благодаря своему расположению, является стратегическим форпостом Китая для наблюдения за Ормузским проливом, в котором располагаются Третий флот США, базирующийся в Бахрейне, и Западное командование ВМС Индии.

Проблемный Белуджистан

Пакистанский регион Белуджистан, где расположен стратегически важный порт Гвадар, занимает второе место в стране по уровню бедности (после района племен, находящегося в федеральном управлении). В целом, 71% жителей Белуджистана являются «многомерно бедным»: среди сельского населения доля неимущих составляет 85%, а городского — 38%.

Индекс многомерной бедности — это показатель, характеризующий многокритериальную бедность жителей и ее глубину. Данный показатель учитывает проявления бедности по 14 направлениям: уровеню здоровья, образования, занятости, питанию, одежде и обуви, основным товарам, медицине, средствам коммуникации, базовым потребностям, общении и отдыхе, крупным покупкам, доходам, жилье, а также окружающей среде.

По данным Бюро статистики Пакистана, исследовавшего работающих граждан в 2017–2018 годах, 45% населения Белуджистана неграмотное (30% мужчин и 63% женщин). Уровень необразованности в сельской местности выше, чем в городах. Так, в 50% населения деревень является неграмотным. В городских районах этот показатель составляет 32%.

При этом Белуджистан геополитически расположен в самом сердце Западной, Центральной и Южной Азии и находится близко к северным берегам Ормузского пролива, являющегося единственным морским проходом между Персидским заливом и открытым океаном. Регион обладает крупнейшими запасами природного газа и содержит значительное количество ресурсов, таких как уголь, нефть, медь, золото, свинец, цинк.

Федеральное агентство новостей /

До образования государства Пакистан в 1947 году Белуджистан состоял из четырех княжеств: Лас-Бела, Харан, Макран и Калат.

После разделения Британской Индии провинция географически стала частью Пакистана, однако хан Калата объявил о создании независимого государства. В 1948 году вооруженные силы страны победили сепаратистов.

Регион Белуджистан был разделен на три одноименных провинции между тремя государствами: Пакистаном, Ираном и Афганистаном

С тех пор белуджи оспаривают власть пакистанского правительства и требуют создания собственной страны. По словам повстанцев, они борются с нарушением прав человека, отсутствием экономических возможностей, а также за доступ к базовой инфраструктуре, такой как образовательные учреждения и больницы.

Армия освобождения Белуджистана

Армия освобождения Белуджистана (АОБ) — воинствующая организация, базирующаяся в Афганистане и Пакистане. Она внесена в список террористических организаций Исламабадом, Лондоном и Вашингтоном.

АОБ является крупнейшей и старейшей из сохранившихся в регионе повстанческих группировок и представляет собой вооруженное крыло сепаратистского движения Белуджистана.

В прошлом организация находилась под влиянием радикальной марксистской идеологии, а потому существует предположение, что в 1970-х годах ее поддерживало бывшее разведывательные управление Советского Союза. Иакже считается, что некоторые из лидеров АОБ прошли подготовку в Москве.

Сейчас группировка насчитывает около 6000 бойцов, разбросанных по провинции Белуджистан и в приграничных районах Афганистана.

US declares Balochistan Liberation Army as terrorist group https://t.co/q38mhTiqVW — Natasha Fatah (@NatashaFatah) July 3, 2019

Группа, в первую очередь, стремится к независимости от Пакистана и желает сформировать отдельное государство «Большой Белуджистан». Основная претензия сепаратистов заключается в том, что Исламабад эксплуатирует ресурсы Белуджистана, не делясь доходами с местными племенами.

АОБ категорически выступает против инвестиций КНР в регион. В 2018 году члены группировки даже напали на консульство Китая.

«Цель этого нападения ясна: мы не потерпим никаких китайских военных экспансионистских усилий на территории Белуджии», — заявил лидер сепаратистов Джиханд Балоч после атаки.

Пакистан поддерживает в Белуджистане полувоенные силы численностью 15 тысяч человек для защиты КПЭК от мародерства белуджей. Нападения радикалов вынудили Китай развернуть в регионе подразделения частных военных компаний (ЧВК) для защиты своих проектов.

Исламабад регулярно обвиняет Нью-Дели в поддержке националистов из мятежного региона. Известно, что несколько белуджийских лидеров имели теплые личные связи с различными индийскими политическими деятелями, а командиры АОБ в прошлом неоднократно обращались за медицинской помощью в больницы Индии, часто используя поддельные удостоверения личности.

Невыполненные обещания

Несколько дней назад, 20 августа 2021 года, в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в автомобиле, перевозившем граждан Китая, в Гвадаре погибли двое игравших на обочине дороги пакистанских детей.

Один специалист из КНР был ранен. Через несколько часов после взрыва Армия освобождения Белуджистана взяла на себя ответственность за теракт.

За несколько дней до взрыва в городе прошли массовые протесты — жители Гвадара перекрыли дороги, жгли шины, скандировали лозунги с требованием регулярной подачи воды и электричества, а также прекращения незаконного рыбного промысла китайских траулеров у берегов региона. Два человека получили ранения во время разгона протестующих.

Сейчас Белуджистан — самый неразвитый и заброшенный регион Пакистана. Портовый город Гвадар даже не подключен к национальной электросети. Населенный пункт зависит от поставок энергии из соседнего Ирана, но в последние недели они упали до минимума.

People chant to provide electricity and water. Ongoing protest in #Gwadar #Pakistan. pic.twitter.com/66gaj954jm — Hammad Khan (@hakns) August 17, 2021

Местные жители ожидали, что часть направленных в регион инвестиций из Китая пойдет на развитие региона, включая создание угольной электростанции для обеспечения бесперебойных поставок электроэнергии. Тем не менее за годы, прошедшие с тех пор, как Пекин взял в аренду порт Гвадар, ни один подобный проект не был начат.

Напротив, теперь жители города уверены, что присутствие Китая подрывает их средства к существованию и создает нехватку продовольствия, поскольку китайские рыболовецкие суда незаконно ловят рыбу в близлежащих пакистанских водах. В прошлом месяце недалеко от порта Гвадар было задержано пять китайских траулеров по подозрению в незаконном рыболовстве.

Худад Ваджо, президент Альянса рыбаков Гвадара, утверждает, что он направил команду для изучения конфискованного продовольствия, и они подтвердили, что «рыба была поймана недалеко от Гвадара».

Однако в КНР говорят о том, что их траулеры просто укрылись в пакистанских водах от шторма.

Ситуацию еще больше усугубляет тот факт, что Китай строит стену, которая будет отделять кварталы китайских специалистов и роскошную туристическую зону от районов, где проживают местные жители.

Under pressure from China, who's worried about the safety of its men & machine stationed at strategic Gwadar port, Pakistan has started erecting a wall of barbed fencing around #Gwadar city. This, when completed, will seal off the heart of Gwadar city #PakistanOccupiedBalochistan pic.twitter.com/vffsLXLaqh — TEAM BHARAT (@TeamBharat_) December 21, 2020

Троянский конь китайских инвестиций

Пакистан находится в серьезном экономическом кризисе. Государственный долг превысил 87% ВВП в конце 2019–20 гг. Пандемия коронавируса сделала безработными свыше 20 млн человек. С марта 2020 года более 1000 учреждений частного и государственного секторов остановили свою деятельность.

Китайские инвестиции и, в частности, Китайско-пакистанский экономический коридор, по сути, единственный шанс для Исламабада исправить текущую ситуацию. Однако, как можно видеть на примере Белуджистана, этот же проект провоцирует рост сепаратистских настроений, повышает уровень насилия в обществе и вынуждает правительство нести значительные расходы на обеспечение безопасности.

По тем или иным причинам в регионе не происходит диалога между властью, обществом и инвестором, а попытка решить проблему силовым путем только усугубляет ее. Очевидно, что Пекин должен включать социальное развитие регионов в свою программу по расширению инфраструктуры, иначе ситуации подобные пакистанской могут повториться во многих других местах.