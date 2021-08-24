Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 17:09
17:08
Политика
Захарова предупредила участников «Крымской платформы» об ответе Москвы
17:06
Общество
Парковка вместо деревьев: самарцам объяснили вырубку многолетних елей в центре города
17:03
Происшествия
Пожарный поезд привлекли к тушению огня вдоль перекрытой трассы Екатеринбург — Пермь
17:02
Происшествия
Бывший замглавы МЧС Татарстана ответит в суде за мошенничество и присвоение денег
17:01
Армия
Масштабные учения Росгвардии пройдут в трех регионах России
17:00
Политика
Юрист Соловьев высмеял заявление Зеленского об «обратном отсчете до освобождения Крыма»
17:00
Общество
Бывший депутат Рады Владимир Бондаренко ушел из жизни в 69 лет
17:00
Политика
В Крыму объяснили, как «Крымская платформа» сыграла на руку России
16:59
Общество
Бизнес-ассоциации обратились к Абрамченко с просьбой доработать закон об отходах
16:59
Происшествия
Рабочий погиб при падении с высоты из-за оборвавшегося троса на улице 800-летия Москвы
Все новости

«Не о том заботится»: Лавров отреагировал на заявление Борреля о России и Афганистане

  /   Обновлено: 24 августа 2021 16:31
Политика
«Не о том заботится»: Лавров отреагировал на заявление Борреля о России и Афганистане
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 24 августа. Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на заявление Верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о России и Афганистане.

Глава европейской дипломатии ранее заявил, что Брюссель не может допустить, чтобы Москва и Пекин контролировали ситуацию в Афганистане. По его словам, сейчас стороны обсуждают будущее республики и возможное создание правительства национального единства. Там смогут участвовать различные политические силы, в том числе представители бывшего афганского руководства. Министр иностранных дел России считает весьма печальным тот факт, что именно такие люди определяют внешнюю политику Евросоюза.

«Не о том заботится господин Боррель, надо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну. А такой менталитет: нельзя отдавать Афганистан России и Китаю — из той же серии «или — или»: «Пускай страны выбирают, либо они с Западом, либо они с Россией и Китаем»», — отреагировал Лавров.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал, что западные страны попытались навязать Афганистану «универсальные демократические ценности» и чуждые идеалы. Он добавил, что обострение межгосударственных противоречий вызывает тревогу, поскольку процесс осложнен идеологическим противостоянием.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Не о том заботится»: Лавров отреагировал на заявление Борреля о России и Афганистане
евросоюз кабул афганистан лавров европарламент талибы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru