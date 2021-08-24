«Не о том заботится»: Лавров отреагировал на заявление Борреля о России и Афганистане

Москва, 24 августа. Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на заявление Верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о России и Афганистане.

Глава европейской дипломатии ранее заявил, что Брюссель не может допустить, чтобы Москва и Пекин контролировали ситуацию в Афганистане. По его словам, сейчас стороны обсуждают будущее республики и возможное создание правительства национального единства. Там смогут участвовать различные политические силы, в том числе представители бывшего афганского руководства. Министр иностранных дел России считает весьма печальным тот факт, что именно такие люди определяют внешнюю политику Евросоюза.

«Не о том заботится господин Боррель, надо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну. А такой менталитет: нельзя отдавать Афганистан России и Китаю — из той же серии «или — или»: «Пускай страны выбирают, либо они с Западом, либо они с Россией и Китаем»», — отреагировал Лавров.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал, что западные страны попытались навязать Афганистану «универсальные демократические ценности» и чуждые идеалы. Он добавил, что обострение межгосударственных противоречий вызывает тревогу, поскольку процесс осложнен идеологическим противостоянием.