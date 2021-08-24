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Комаровский назвал симптоматику болей в животе у ребенка для срочного обращения к врачу
Общество
Комаровский назвал симптоматику болей в животе у ребенка для срочного обращения к врачу
vk.com  /  Доктор Комаровский. Официальная страница

Москва, 24 августа. Боль в животе у детей — это нормальное явление. Однако в некоторых случаях она может быть опасна, предупредил врач-педиатр Евгений Комаровский.

Чаще всего у детей болит живот из-за повышенного газообразования, спазмов кишечника и несвоевременной дефекации. Неопасные боли локализуются в районе пупка. В других случаях родителям следует насторожиться, если малыш жалуется на недомогание, подчеркнул Комаровский.

Ребенка нужно отвезти к врачу, если он ощущает боль внизу живота справа. Медпомощь нужна и в том случае, если в рвотных и каловых массах наблюдаются следы крови. К тому же следует вызвать врача, если имеются трудности с мочеиспусканием или боль в животе сочетается с бледностью и потливостью.

Евгений Комаровский ранее рассказал, чем опасно чрезмерное употребление омега-3. Многие употребляют эту добавку отдельно от других препаратов. Это недопустимо, подчеркнул Комаровский. Лучше всего омега-3 усваивается, если поступает в организм вместе с рыбой.

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