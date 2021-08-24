Крупный пожар произошел на перегоне Газовая — Сырт в Оренбуржье

Оренбург, 24 августа. Спасатели тушат пожар на площади 1000 кв метров вблизи железной дороги. О жертвах и пострадавших не сообщается.

ЧП произошло на 1475 км перегона Газовая — Сырт. Возгорание сухой травы произошло в полосе отвода Южно-Уральской железной дороги. Пламя охватило территорию около 1000 квадратных метров.

На ликвидацию направлен пожарный поезд. Железнодорожное движение не приостанавливалось. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. На место происшествия выехал Оренбургский транспортный прокурор.

Тем временем федеральную трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара. Инспекторы ДПС производят распорядительно-регулировочные действия, оказывая помощь водителям.