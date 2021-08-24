Журавлев и Корнилов высмеяли призыв министра энергетики США поставить Россию на место

Соединенные Штаты хотели бы видеть Россию разрушенной, нищей и голодной, заявили ФАН политологи Дмитрий Журавлев и Владимир Корнилов. Так они прокомментировали фразу министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм «Россию надо поставить на место», произнесенную ею на «Крымской платформе».

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил, что «поставить Россию на место» — это вообще мечта США.

«Американские политики мечтают о повторении первых лет после краха СССР. В 1991-1993 годах Штаты были безоговорочными лидерами, а Россия была на месте ниже некуда. На этом месте в своих грезах видят нашу страну те, кто ее боится и ненавидит», — отметил политолог.

Собеседник ФАН обратил внимание, что на так называемую «Крымскую платформу» в Киев приехал не государственный секретарь США Энтони Блинкен, а министр энергетики.

«Президент США Джо Байден выезжает только на исключительно важные мероприятия: его трудно транспортировать ввиду плохого состояния, ведь в дороге может случиться что угодно. Но на Украину не приехал ни один лидер крупного самостоятельного государства, визит нанесли несколько лишь руководителей стран-сателлитов Америки», — добавил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Журавлев подчеркнул, что министр энергетики США не занимается внешней политикой. Грэнхолм, по его словам, прибыла на Украину для решения коммерческих вопросов: по возможности раздуть истерию перед «российской угрозой» и рассказать, что Европе надо покупать американское топливо и не покупать российские энергоносители, хоть это и выгодно.

«Со стороны США это был «маркетинговый» визит. Представитель Вашингтона приехала «впарить» свой товар. Она даже не притворялась. Но несчастный Зеленский рад и такому гостю. У него проблемы, ведь когда-то он «зарабатывал очки» перед Трампом и передавал ему документы, компрометирующие семью Байдена. Если у Джо Байдена проблемы с памятью, то его сын Хантер все прекрасно помнит. Зеленскому и его окружению казалось, что Трамп — это надолго. Сегодня президент Украины превратился в виляющий хвост, которым собака вымаливает у хозяина прощение», — заметил аналитик.

Журавлев предположил, что Блинкен не приехал на украинский саммит в связи с тем, что Вашингтону нужна помощь Москвы в решении проблем, возникших у США после бегства из Афганистана. Поэтому в ближайшее время он постарается не обливать грязью Россию на публике и отложит свое традиционное занятие до лучших времен.

Эксперт по Украине, историк и политолог Владимир Корнилов также считает, что правительство США отводит России «место», соответствующее ужасному периоду 1990-х, когда после развала СССР в стране царили хаос, разруха и голод.

«Администрация демократов не может сейчас говорить о том, как выглядит бегство США из Афганистана, иначе им придется повторять слова Трампа, и большего оскорбления им трудно представить. Официальный представитель Госдепа Джен Псаки недавно подтвердила, что США не собираются отказываться от роли «мирового гегемона» — несмотря на случившееся с ними в Центральной Азии и вал критики в адрес Вашингтона со стороны мировых СМИ», — напомнил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Корнилов уточнил, что американские политологи и политики действительно мечтают о восстановлении статуса России образца 1990-х годов, и говорят они об этом открыто. Наши недоброжелатели хотели бы снова видеть, как наша полуразваленная и нищая страна безропотно берет у США продовольственную помощь в виде «ножек Буша», подчеркнул собеседник ФАН.

Что касается настоящего места Украины, то, по мнению эксперта, его показал проведенный Зеленским форум. США управляют Украиной в ручном режиме, это полуколония, которую серьезным политикам посещать лично необходимости нет.

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