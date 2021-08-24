Спецслужбы США и Ходорковский могли проспонсировать ребрендинг «Проекта»

Главный редактор издания «Проект»1 (признано на территории РФ нежелательным) Роман Баданин2 (физлицо, включенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) продолжит вести подрывную антироссийскую деятельность. Он анонсировал новое СМИ, спонсором которого могут выступить не только иностранные фонды, но и структуры Михаила Ходорковского.

«Агентство» вместо ликвидированного «Проекта»

Утром 23 августа стало известно, что основанное Баданиным издание будет перезапущено под новым названием «Агентство». Об этом находящийся в Калифорнии журналист рассказал в интервью газете The New York Times. Баданин пояснил, что название выбрано «в знак уважения к шаткому правовому статусу».

Напомним, Генпрокуратура признала деятельность неправительственной организации Project Media, Inc. («Проект Медиа»3) нежелательной 15 июля 2021 года. Поводом для такого решения была названа угроза основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.



В этот же день в реестр физлиц СМИ-иноагентов Министерство юстиции РФ внесло Романа Баданина. Также в списке оказались несколько других сотрудников «Проекта»: Петр Маняхин2, Мария Железнова2, Юлий Лукьянов2 и Ольга Чуракова2. По словам основателя издания, вместе со своим заместителем Михаилом Рубиным2 (физлицо, включенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) они покинули страну и возвращаться на родину не планируют, опасаясь уголовного преследования.

Кто помогает Баданину с антироссийской пропагандой

Сейчас практически не остается сомнений в том, что «Агентство» Романа Баданина будет преследовать аналогичные ликвидированному «Проекту» цели. СМИ неоднократно обращали внимание, что сам журналист, равно как и основанное им издание, работают в тандеме с иностранными спецслужбами и НКО. Спонсированием такого проекта, вероятно, займутся связанные с американским истеблишментом фонды.



В феврале текущего года ФАН публиковал документы, согласно которым зарубежные спецслужбы заинтересовались Баданиным еще в 2017-м году. Тогда выяснилось, что журналиста могли завербовать, предоставив возможность обучаться в одном из самых престижных американских учебных заведений — в Стэнфордском университете, откуда, к слову, выпускались профессиональные кадры для АНБ и ЦРУ.



Завершив обучение, Баданин предпринял несколько попыток остаться жить в США, но потерпел неудачу и в 2018 году был вынужден вернуться в Россию. Тогда, при содействии Джорджа Сороса (СМИ называют его одним из главных спонсоров «цветных революций»), он и основал «Проект». Также вклад в развитие издания внесли «Европейский фонд за демократию» (EED — внесен Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций в РФ) и «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED9 — деятельность организации признана на территории РФ нежелательной). Они же выделили средства на создание нового антироссийского СМИ.

Федеральное агентство новостей /

Автор «Проекта» в поисках новых спонсоров

Кроме того, всего за пару дней до того, как была анонсирована работа над «Агентством», журналисты выяснили, что Баданин ведет переговоры с представителями Михаила Ходорковского о финансировании издания.



Со ссылкой на источник в медиасреде RT сообщил, что диалог начался после того, как «Проект» был признан нежелательной организацией. Теперь СМИ продолжит функционировать через зарегистрированное в ноябре 2018 года литовское юрлицо Project Media. Стоит отметить, что именно в Литву (страну, ставшую «укрытием» для ряда известных «несистемных оппозиционеров») Баданин, вероятно, планирует перевезти оставшихся в России сотрудников.



Утверждалось, что если переговорный процесс пройдет успешно, то средства на продолжение деятельности «Проекта» переведут через британский фонд Ходорковского Future of Russia Foundation («Фонд «Будущее России», деятельность признана нежелательной) и британскую организацию Hanover 16 Limited, которая финансировала медиаактивы и другие юридические лица бизнесмена, зарегистрированные в ЕС. Журналисты обращались к Баданину с просьбой дать оценку этой информации, однако он и его заместитель оказались недоступны для комментария.



Учитывая эти обстоятельства, есть основания полагать, что Баданин мог получить средства на ребрендинг и продолжение деятельности «Проекта» из нескольких зарубежных источников. Более того, сам факт анонса нового медиа на фоне ранее опубликованного материала RT косвенно подтверждает озвученную журналистами версию. Иначе говоря, деструктивная деятельность ныне ликвидированного издания предположительно продолжится при активном содействии не только иностранных спецслужб, но и Михаила Ходорковского.

1 включено Министерством юстиции в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

2 Иностранный агент.

3 включено Министерством юстиции РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

9 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций