Филипп Киркоров подставил Ларису Долину снимком с ее морщинистыми коленями

Сочи, 24 августа. Король отечественной эстрады Филипп Киркоров неожиданно продемонстрировал один из недостатков своей коллеги Ларисы Долиной на новом фото.

Именитый певец поделился на своей странице в Instagram снимками, сделанными на фестивале «Новая волна» в Сочи. Артист сфотографировался не только с Долиной, но и с исполнительницей Софией Ротару, певцом Алексеем Чумаковым, телеведущим Андреем Малаховым, рэпером Давой, а также со многими другими звездами.

«Ничто не греет так душу, как встречи с друзьями. А когда мы встречаемся, то это всегда смех, песни, танцы и бесконечные разговоры… И поцелуи!» — подписал кадры Киркоров.

Некоторые пользователи соцсети отдельно обсудили снимок певца с Ларисой Долиной. Особое внимание подписчиков артиста привлекли морщинистые колени исполнительницы, надевшей короткое платье. По мнению поклонников, король эстрады подставил певицу, продемонстрировав ее недостаток.

«Не пожалел коллегу», — пишут в Сети.

Впрочем, нашлись среди комментаторов и те, кому фото с Долиной очень понравилось. Эта часть аудитории, похоже, не рассматривала колени артистки.

«Лариса Долина шикарна!»; «София Ротару — нереальная красавица! И Лариса Долина! В этой подборке фото это мой топ!» — написали пользователи Instagram.

Лариса Долина не так давно поразила поклонников преображением, избавившись от лишнего веса. Певице пришлось пойти на жесткие меры ради фигуры.