Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 17:09
17:08
Политика
Захарова предупредила участников «Крымской платформы» об ответе Москвы
17:06
Общество
Парковка вместо деревьев: самарцам объяснили вырубку многолетних елей в центре города
17:03
Происшествия
Пожарный поезд привлекли к тушению огня вдоль перекрытой трассы Екатеринбург — Пермь
17:02
Происшествия
Бывший замглавы МЧС Татарстана ответит в суде за мошенничество и присвоение денег
17:01
Армия
Масштабные учения Росгвардии пройдут в трех регионах России
17:00
Политика
Юрист Соловьев высмеял заявление Зеленского об «обратном отсчете до освобождения Крыма»
17:00
Общество
Бывший депутат Рады Владимир Бондаренко ушел из жизни в 69 лет
17:00
Политика
В Крыму объяснили, как «Крымская платформа» сыграла на руку России
16:59
Общество
Бизнес-ассоциации обратились к Абрамченко с просьбой доработать закон об отходах
16:59
Происшествия
Рабочий погиб при падении с высоты из-за оборвавшегося троса на улице 800-летия Москвы
Все новости

Филипп Киркоров подставил Ларису Долину снимком с ее морщинистыми коленями
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров подставил Ларису Долину снимком с ее морщинистыми коленями
vk.com  /  Филипп Киркоров

Сочи, 24 августа. Король отечественной эстрады Филипп Киркоров неожиданно продемонстрировал один из недостатков своей коллеги Ларисы Долиной на новом фото.

Именитый певец поделился на своей странице в Instagram снимками, сделанными на фестивале «Новая волна» в Сочи. Артист сфотографировался не только с Долиной, но и с исполнительницей Софией Ротару, певцом Алексеем Чумаковым, телеведущим Андреем Малаховым, рэпером Давой, а также со многими другими звездами.

«Ничто не греет так душу, как встречи с друзьями. А когда мы встречаемся, то это всегда смех, песни, танцы и бесконечные разговоры… И поцелуи!» — подписал кадры Киркоров.

Некоторые пользователи соцсети отдельно обсудили снимок певца с Ларисой Долиной. Особое внимание подписчиков артиста привлекли морщинистые колени исполнительницы, надевшей короткое платье. По мнению поклонников, король эстрады подставил певицу, продемонстрировав ее недостаток.

«Не пожалел коллегу», — пишут в Сети.

Впрочем, нашлись среди комментаторов и те, кому фото с Долиной очень понравилось. Эта часть аудитории, похоже, не рассматривала колени артистки.

«Лариса Долина шикарна!»;

«София Ротару — нереальная красавица! И Лариса Долина! В этой подборке фото это мой топ!» — написали пользователи Instagram.

Лариса Долина не так давно поразила поклонников преображением, избавившись от лишнего веса. Певице пришлось пойти на жесткие меры ради фигуры.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Филипп Киркоров подставил Ларису Долину снимком с ее морщинистыми коленями
киркоров долина новая волна
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru