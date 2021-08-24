Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник нарушил условия домашнего ареста

По сообщениям СМИ, петербургский парламентарий уже не первый раз нарушает условия домашнего ареста.

В распоряжении ФАН оказалось видео, на котором из квартиры Максима Резника на Васильевском острове выходит Антон Морозов. На вопрос, почему он пришел к Резнику, его официальный помощник в Заксобрании Санкт-Петербурга ничего не ответил.

Напомним, ранее суд продлил срок домашнего ареста депутату еще на три месяца, до 10 ноября. При избрании меры пресечения СК просил запретить депутату общаться без разрешения следователя со всеми лицами, кроме адвоката и проживающих с ним близких родственников.

В марте этого года, по версии следствия, депутат принес 18 граммов марихуаны в квартиру на канале Грибоедова. Уже в июне ему было предъявлено обвинение в хранении наркотического вещества.