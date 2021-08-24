Партия «Родина» опубликовала программу на предстоящие парламентские выборы

Москва, 24 августа. Политическое объединение «Родина» представило свою программу на выборы депутатов в Госдуму. Она опубликована на сайте партии.

Указанные в программе пункты имеют отношение к сферам здравоохранения, образования, экономики и миграционной политики.

Парламентские выборы в России будут проходить в течение трех дней. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что голосование запланировано на 17, 18 и 19 сентября.

На выборы зарегистрировались члены объединений ЛДПР, «Единая Россия», «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и другие представители партий в РФ.