Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 17:09
17:08
Политика
Захарова предупредила участников «Крымской платформы» об ответе Москвы
17:06
Общество
Парковка вместо деревьев: самарцам объяснили вырубку многолетних елей в центре города
17:03
Происшествия
Пожарный поезд привлекли к тушению огня вдоль перекрытой трассы Екатеринбург — Пермь
17:02
Происшествия
Бывший замглавы МЧС Татарстана ответит в суде за мошенничество и присвоение денег
17:01
Армия
Масштабные учения Росгвардии пройдут в трех регионах России
17:00
Политика
Юрист Соловьев высмеял заявление Зеленского об «обратном отсчете до освобождения Крыма»
17:00
Общество
Бывший депутат Рады Владимир Бондаренко ушел из жизни в 69 лет
17:00
Политика
В Крыму объяснили, как «Крымская платформа» сыграла на руку России
16:59
Общество
Бизнес-ассоциации обратились к Абрамченко с просьбой доработать закон об отходах
16:59
Происшествия
Рабочий погиб при падении с высоты из-за оборвавшегося троса на улице 800-летия Москвы
Все новости

Партия «Родина» опубликовала программу на предстоящие парламентские выборы

  /   Обновлено: 24 августа 2021 15:58
Политика
Партия «Родина» опубликовала программу на предстоящие парламентские выборы
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 24 августа. Политическое объединение «Родина» представило свою программу на выборы депутатов в Госдуму. Она опубликована на сайте партии.

Указанные в программе пункты имеют отношение к сферам здравоохранения, образования, экономики и миграционной политики.

Парламентские выборы в России будут проходить в течение трех дней. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что голосование запланировано на 17, 18 и 19 сентября.

На выборы зарегистрировались члены объединений ЛДПР, «Единая Россия», «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и другие представители партий в РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Партия «Родина» опубликовала программу на предстоящие парламентские выборы
выборы госдума родина программа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru