Автоматический порядок назначения страховой пенсии разработали в ПФР

Москва, 24 августа. Порядок назначения страховой части социальной поддержки по старости решили обновить в Пенсионном фонде РФ.

Обновленный порядок предоставления страховой пенсии по старости подготовили сотрудники Пенсионного фонда России. Предполагается, что она будет назначаться в автоматическом режиме. Соответствующие изменения могут вступить в силу уже в следующем году.

Предполагается, что «автоматическая» пенсия будет назначаться россиянам, которые ранее обращались через специальное заявление в ПФР, пользуясь при этом порталом «Госуслуги».

Одновременно получать пенсию за выслугу лет, а также пособие по инвалидности могут военнослужащие и российские космонавты. Данные категории населения являются исключениями из правила.