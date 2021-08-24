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Автоматический порядок назначения страховой пенсии разработали в ПФР

  /   Обновлено: 24 августа 2021 15:57
Экономика
Автоматический порядок назначения страховой пенсии разработали в ПФР
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 августа. Порядок назначения страховой части социальной поддержки по старости решили обновить в Пенсионном фонде РФ.

Обновленный порядок предоставления страховой пенсии по старости подготовили сотрудники Пенсионного фонда России. Предполагается, что она будет назначаться в автоматическом режиме. Соответствующие изменения могут вступить в силу уже в следующем году.

Предполагается, что «автоматическая» пенсия будет назначаться россиянам, которые ранее обращались через специальное заявление в ПФР, пользуясь при этом порталом «Госуслуги».

Одновременно получать пенсию за выслугу лет, а также пособие по инвалидности могут военнослужащие и российские космонавты. Данные категории населения являются исключениями из правила.

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