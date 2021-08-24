ФАН публикует кадры мощных природных пожаров в лесах Екатеринбурга

Екатеринбург, 24 августа. Природные пожары продолжают бушевать под Екатеринбургом и на территории Свердловской области. Площадь возгорания превысила 500 гектаров.

Ситуация в регионе ухудшается жаркой погодой, из-за которой появляются новые очаги пожаров. Спасатели пытаются не допустить распространения пламени на жилые дома.

Ранее из-за ухудшающейся обстановки с природными пожарами было перекрыто движение транспорта по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург возле города Ревда в Свердловской области.