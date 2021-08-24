Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 17:09
17:08
Политика
Захарова предупредила участников «Крымской платформы» об ответе Москвы
17:06
Общество
Парковка вместо деревьев: самарцам объяснили вырубку многолетних елей в центре города
17:03
Происшествия
Пожарный поезд привлекли к тушению огня вдоль перекрытой трассы Екатеринбург — Пермь
17:02
Происшествия
Бывший замглавы МЧС Татарстана ответит в суде за мошенничество и присвоение денег
17:01
Армия
Масштабные учения Росгвардии пройдут в трех регионах России
17:00
Политика
Юрист Соловьев высмеял заявление Зеленского об «обратном отсчете до освобождения Крыма»
17:00
Общество
Бывший депутат Рады Владимир Бондаренко ушел из жизни в 69 лет
17:00
Политика
В Крыму объяснили, как «Крымская платформа» сыграла на руку России
16:59
Общество
Бизнес-ассоциации обратились к Абрамченко с просьбой доработать закон об отходах
16:59
Происшествия
Рабочий погиб при падении с высоты из-за оборвавшегося троса на улице 800-летия Москвы
Все новости

ФАН публикует кадры мощных природных пожаров в лесах Екатеринбурга

  /   Обновлено: 24 августа 2021 16:20
Происшествия
ФАН публикует кадры мощных природных пожаров в лесах Екатеринбурга
pixabay.com  /  skeeze

Екатеринбург, 24 августа. Природные пожары продолжают бушевать под Екатеринбургом и на территории Свердловской области. Площадь возгорания превысила 500 гектаров.

Ситуация в регионе ухудшается жаркой погодой, из-за которой появляются новые очаги пожаров. Спасатели пытаются не допустить распространения пламени на жилые дома.

Ранее из-за ухудшающейся обстановки с природными пожарами было перекрыто движение транспорта по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург возле города Ревда в Свердловской области.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / ФАН публикует кадры мощных природных пожаров в лесах Екатеринбурга
екатеринбург лес природные пожары
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru