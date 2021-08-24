ФАН публикует видео окутанной дымом трассы Екатеринбург — Пермь

Екатеринбург, 24 августа. Вдоль участка дороги, соединяющего Екатеринбург и Пермь, бушует лесной пожар. Редакция ФАН получила видео, снятое в том районе. На кадрах видно, что проезжая часть окутана дымом.

Сотрудники ГИБДД выявили наиболее опасный участок дороги, где пламя подошло практически к асфальту. Автоинспекторы временно приостановили там движение, что повлекло образование пробки.

Правоохранители обратили внимание автомобилистов на возможность объезда. Для этого им необходимо ехать через Билимбай, Первомайское или Первоуральск.