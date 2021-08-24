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Жители ЦАР поблагодарили армию за возвращение мира в деревню Бороссе
Весь мир
Жители ЦАР поблагодарили армию за возвращение мира в деревню Бороссе
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 24 августа. Жители деревни Бороссе на западе ЦАР поблагодарили правительственные силы (FACA) и российских инструкторов за восстановление безопасности, сообщает Radio Ndeke Luka.

В населенном пункте наступила долгожданная тишина и спокойствие. Теперь люди наконец смогут восстановить разрушенные боевиками постройки.

«Возвращение Бороссе под крыло центральной власти способствует возобновлению собирательства и охоты, которые можно считать основными источниками дохода для большинства семей в этой местности. Недавно я смог поймать варана в лесу. Мы находимся в полной гармонии в нашей деревне. Я просыпаюсь, когда хочу, занимаюсь делами и прихожу домой в удобное для меня время», — заявил Кевин Нгайя, житель населенного пункта.

Незадолго до наступления боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) центральноафриканцы организовались для защиты родной земли.

Жители ЦАР поблагодарили армию за возвращение мира в деревню Бороссе
wikipedia.org  / hdptcar

«После январских событий несколько злодеев прятались в джунглях, в окрестностях Бороссе. Позже их выбили бойцы FACA и с тех пор мы в безопасности. Спасибо им за это», — уточнил другой житель Вили Фро.

По словам очевидцев, сразу после прихода правительственных сил и российских инструкторов, уровень преступности в окрестностях резко снизился. Возвращение мира на территорию ЦАР началось после того, как глава государства Фостен-Арканж Туадера обратился за помощью к России. Опыт, полученный армией от отечественных инструкторов, позволил FACA в сжатые сроки ликвидировать основные силы боевиков, а властям начать восстановление государственных институтов.

Подробнее об этом можно прочитать в аналитическом материале международной редакции Федерального агентства новостей.

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африка армия цар faca
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