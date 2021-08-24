Банги, 24 августа. Жители деревни Бороссе на западе ЦАР поблагодарили правительственные силы (FACA) и российских инструкторов за восстановление безопасности, сообщает Radio Ndeke Luka.

В населенном пункте наступила долгожданная тишина и спокойствие. Теперь люди наконец смогут восстановить разрушенные боевиками постройки.

«Возвращение Бороссе под крыло центральной власти способствует возобновлению собирательства и охоты, которые можно считать основными источниками дохода для большинства семей в этой местности. Недавно я смог поймать варана в лесу. Мы находимся в полной гармонии в нашей деревне. Я просыпаюсь, когда хочу, занимаюсь делами и прихожу домой в удобное для меня время», — заявил Кевин Нгайя, житель населенного пункта.

Незадолго до наступления боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) центральноафриканцы организовались для защиты родной земли.

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«После январских событий несколько злодеев прятались в джунглях, в окрестностях Бороссе. Позже их выбили бойцы FACA и с тех пор мы в безопасности. Спасибо им за это», — уточнил другой житель Вили Фро.

По словам очевидцев, сразу после прихода правительственных сил и российских инструкторов, уровень преступности в окрестностях резко снизился. Возвращение мира на территорию ЦАР началось после того, как глава государства Фостен-Арканж Туадера обратился за помощью к России. Опыт, полученный армией от отечественных инструкторов, позволил FACA в сжатые сроки ликвидировать основные силы боевиков, а властям начать восстановление государственных институтов.

Подробнее об этом можно прочитать в аналитическом материале международной редакции Федерального агентства новостей.