Москва, 24 августа. Ресурсная база «Северного потока — 2» целиком готова к работе. Запасов голубого топлива хватает для заполнения в соответствии с планом.

Такое заявление сделал главный инженер Ямальского газопромыслового управления «Газпром добыча Надым» Азамат Усманов в эфире телеканала «Россия-1».

«Все оборудование в норме, согласно технологическому регламенту проверено, не ждем никаких неприятностей», — указал представитель компании.

Согласно ранее озвученным в «Газпроме» данным, по газопроводу «СП-2» в 2021 году может быть поставлено 5,6 млрд кубометров сырья. Запуск «Северного потока — 2» способен сократить зависимость Евросоюза от политических случайностей, отметил публицист Анатолий Вассерман.