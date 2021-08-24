В MW назвали рецепт успеха российского Су-30СМ на международном рынке вооружений

Вашингтон, 24 августа. Российский модернизированный истребитель Су-30СМ2 может добиться больших успехов на международном оружейном рынке, уверены американские аналитики.

Истребитель Су-30СМ стал одним из самых значимых самолетов для ВКС РФ, считают авторы портала Military Watch, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». По их словам, именно эта крылатая машина стала одной из самых модернизируемых за последние годы, и в скором времени ее ожидает очередное улучшение. Эксперты раскрыли секрет успеха российского Су-30СМ на международном рынке вооружений, назвав рецептом популярности самолета предстоящую модернизацию.

Специалисты создавали Су-30СМ в качестве замены истребителям МиГ-29, Су-24М и Су-27, объяснили авторы материала. Они отметили, что самолет по некоторым характеристикам уступает Су-35 и Су-34, однако он обладает массой положительных сторон, благодаря которым истребитель имеет ключевое значение для ВКС РФ.

«Истребитель Су-30СМ ценится за низкие производственные и эксплуатационные затраты, простоту обслуживания и очень высокую универсальность, позволяющую ему эффективно использовать боеприпасы класса «воздух-земля», «воздух-воздух», а также противокорабельное оружие на любой дальности», — пишут аналитики.

Министерство обороны РФ в рамках масштабной программы модернизации планирует улучшить истребитель до версии Су-30СМ2, подчеркнули эксперты. Они уверены, что усовершенствованный вариант станет также эффективен в воздушном бою, как и Су-35. Журналисты назвали целый список улучшений, среди которых новые силовые установки, высокоточное управляемое вооружение, обновленный радар и многоканальная объединенная система связи.

Большая часть Су-30СМ ВКС РФ будет модернизирована до новой версии, считают аналитики. Кроме того, по их мнению, обновленная крылатая машина может получить большую популярность на международном рынке вооружений, затмив даже Су-35, обладающий аналогичными современными возможностями.

Ранее гости международного военно-технического форума «Армия-2021» получили возможность почувствовать себя пилотом российского истребителя Су-27. Для этого был сооружен специальный стенд, имитирующий кабину крылатой машины, при помощи которого посетители смогли потренироваться в пилотировании виртуального самолета.

Кроме того, руководитель отдела кабин ОКБ «Сухой» Никита Дорофеев заявил, что в будущем российский истребитель Су-57 можно будет пилотировать даже без помощи рук, сообщает «Царьград». Управление самолетом будет производиться голосом или движением глаз, считает он.