Пропавшие в Татарстане подростки могли выпасть с лодки после столкновения с баржей

Елабуга, 24 августа. Пара подростков из Елабуги бесследно исчезла после катания на лодке. К поискам пропавших приступили водолазы.

Как стало известно ФАН, молодые люди уехали кататься на моторной лодке «Лоцман М-330». У них было с собой три телефона, но практически сразу все стали недоступны. Кто-то из их друзей, с которыми отдыхали ребята, рассказал, что слышал крик девушки о помощи. По предварительным данным, лодка, на которой находились подростки, могла зацепиться за баржу и перевернуться.

На место происшествия прибыли водолазы. Они будут обследовать водоем. По факту исчезновения молодых людей возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц. Парень и девушка пропали 22 августа, когда уехали кататься на лодке. Практически сразу они перестали выходить на связь. На поиски выдвинулись спасатели.