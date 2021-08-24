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Пропавшие в Татарстане подростки могли выпасть с лодки после столкновения с баржей

  /   Обновлено: 24 августа 2021 15:30
Происшествия
Пропавшие в Татарстане подростки могли выпасть с лодки после столкновения с баржей
Невские Новости  /  Софья Тиятявяйнен

Елабуга, 24 августа. Пара подростков из Елабуги бесследно исчезла после катания на лодке. К поискам пропавших приступили водолазы.

Как стало известно ФАН, молодые люди уехали кататься на моторной лодке «Лоцман М-330». У них было с собой три телефона, но практически сразу все стали недоступны. Кто-то из их друзей, с которыми отдыхали ребята, рассказал, что слышал крик девушки о помощи. По предварительным данным, лодка, на которой находились подростки, могла зацепиться за баржу и перевернуться.

На место происшествия прибыли водолазы. Они будут обследовать водоем. По факту исчезновения молодых людей возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц. Парень и девушка пропали 22 августа, когда уехали кататься на лодке. Практически сразу они перестали выходить на связь. На поиски выдвинулись спасатели.

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подростки пропали елабуга
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